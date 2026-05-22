"Перевел деньги по ошибке – верните обратно": представитель МВД рассказал о мошеннических схемах

Начальник Управления по противодействию киберпреступности МВД Бейбит Биржанов на форуме "АФМ online 2026" в Астане 22 мая 2026 года рассказал об основных мошеннических схемах, передает корреспондент Zakon.kz.

Бейбит Биржанов отметил, что мошенники используют различные поводы для звонка. При этом они представляются сотрудниками банка, службы безопасности банка, полиции, КНБ, оператора сотовой связи, поликлиники, отдела образования, почты и так далее.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Они обычно говорят, что на ваше имя кто-то пытался оформить кредит либо уже оформил. Могут также сказать, что по вашему счету установлены подозрительные операции. Под предлогом, что нужно срочно прервать эти операции, якобы мошеннические, нужно отправить фото своих документов, либо пройти по ссылке, или продиктовать код. Ни в коем случае нельзя этого делать. Прервите звонок", – советует он.

Также, по его словам, мошенники могут просить установить сторонние приложения, якобы для того, чтобы, например, удаленно исправить несуществующие проблемы в смартфонах, или чтобы получить какие-то бонусы или скидки. Доверчивые граждане, установив их, предоставляют злоумышленникам доступ ко всем личным данным и банковским счетам, так как пароли и логины банковских приложений также хранятся в телефоне. Еще одна популярная схема для получения удаленного доступа к вашему смартфону – псевдоголосование.

"Проверяйте любую информацию, не переходите по подозрительным ссылкам, никому не отправляйте коды, которые поступают вам без вашего обращения в банк или ЦОН, и не сообщайте личные данные посторонним. Будьте внимательны и к детям. Некоторые мошенники знакомятся с детьми через онлайн-игры, входят к ним в доверие и под предлогом получения призов или бонусов могут попросить сфотографировать банковскую карту родителей вместе с трехзначным кодом безопасности. Таким образом злоумышленники получают доступ к деньгам", – предостерег спикер.

Просит он также не верить тем, кто якобы по ошибке переслал деньги на вашу карту.

"Делают перевод – небольшую сумму, 10 тыс., 50 тыс. и потом сразу же звонят и говорят: "Я только что по ошибке отправил на вашу карту деньги, перепутал одну цифру, переведите деньги на такой-то номер. Не делайте этого. Для возврата можно обратиться в банк", – сказал Бейбит Биржанов.

