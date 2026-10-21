В Акмолинской области определили сильнейших беркутчи на турнире "Қансонар-2026"

В Зерендинском районе Акмолинской области завершился международный турнир по беркутчи "Қансонар-2026", посвященный памяти известного охотника Масипа Батырханулы, сообщает Zakon.kz.

В соревнованиях приняли участие более 80 беркутчи из девяти регионов Казахстана, а также представители Турции, Монголии, Китая и России.

Имя Масипа Батырханулы для этого турнира выбрано не случайно. Его жизнь была тесно связана с охотничьим промыслом, который в разные годы был для него не только традиционным ремеслом, но и способом поддержать земляков.

В 1930-е годы Масип-ата благодаря охоте помогал своему аулу пережить голод. А в годы Великой Отечественной войны, несмотря на преклонный возраст, продолжал заниматься промыслом. В 1941 году его сын Беркутбай ушел на фронт, а сам Масип Батырханулы добывал ценную пушнину, которую из Москвы отправляли за рубеж. Полученные средства использовались в том числе для обеспечения фронта боеприпасами.

Фото: РСК Акмолинской области

За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны Масип-ата был награжден медалью. Кроме того, он стал единственным в Казахстане обладателем звания "Отличник охотничьего промысла СССР".

В этом году на турнире присутствовал и внук Масипа Батырханулы. Для семьи это стало возможностью вновь увидеть, как дело, которому посвятил жизнь их предок, продолжает жить уже в формате крупного международного спортивного события.

Сам турнир собрал спортсменов с разным опытом – от признанных мастеров до молодых участников. Среди представителей Акмолинской области выступил бронзовый призер Игр кочевников Ерлан Кенжитаев. Также в соревнованиях приняла участие девушка, занимающаяся беркутчи около двух лет, и четверо юных спортсменов. Самому младшему участнику было 14 лет.

"Для нашего гостеприимного края большая честь провести такие масштабные спортивные соревнования. Сегодняшний турнир проходит накануне главного национального праздника нашей страны – Дня Республики. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание развитию национального спорта и сохранению традиционного наследия нашего народа. Для казахского народа искусство беркутчи, требующее мастерства и терпения, имеет особое значение и является важной частью национальной культуры", – отметил в своем выступлении заместитель акима Акмолинской области Досулан Айтбаев.

Фото: РСК Акмолинской области

По итогам состязаний акмолинские спортсмены завоевали два из девяти призовых мест. Еще одним призером стал представитель Турции Мутлу Кызылбулга, для которого нынешняя поездка в Казахстан стала уже шестой. В состязаниях с балобанами он занял третье место.

"Я очень люблю казахский народ. Охота с птицами – одно из интереснейших искусств казахского народа. Беркут есть даже в "Жеті қазына". Хотелось бы, чтобы такие соревнования проходили и у нас в Турции. Тогда мы пригласим к себе братьев-казахов", – поделился Мутлу Кызылбулга.

Международный состав участников позволил представить беркутчи как часть живой культурной традиции Казахстана. Для гостей в Зерендинском районе организовали этно-городок, где прошли показательные выступления по стрельбе из лука и асық ату.

Фото: РСК Акмолинской области

Сегодня беркутчи развивается в 10 спортивных школах Акмолинской области. Зерендинский и Бурабайский районы остаются одними из основных центров подготовки. Их воспитанники входят в состав национальной сборной Казахстана и представляют страну на международных соревнованиях.