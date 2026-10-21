В Акмолинской области определили сильнейших беркутчи на турнире "Қансонар-2026"
В соревнованиях приняли участие более 80 беркутчи из девяти регионов Казахстана, а также представители Турции, Монголии, Китая и России.
Имя Масипа Батырханулы для этого турнира выбрано не случайно. Его жизнь была тесно связана с охотничьим промыслом, который в разные годы был для него не только традиционным ремеслом, но и способом поддержать земляков.
В 1930-е годы Масип-ата благодаря охоте помогал своему аулу пережить голод. А в годы Великой Отечественной войны, несмотря на преклонный возраст, продолжал заниматься промыслом. В 1941 году его сын Беркутбай ушел на фронт, а сам Масип Батырханулы добывал ценную пушнину, которую из Москвы отправляли за рубеж. Полученные средства использовались в том числе для обеспечения фронта боеприпасами.
За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны Масип-ата был награжден медалью. Кроме того, он стал единственным в Казахстане обладателем звания "Отличник охотничьего промысла СССР".
В этом году на турнире присутствовал и внук Масипа Батырханулы. Для семьи это стало возможностью вновь увидеть, как дело, которому посвятил жизнь их предок, продолжает жить уже в формате крупного международного спортивного события.
Сам турнир собрал спортсменов с разным опытом – от признанных мастеров до молодых участников. Среди представителей Акмолинской области выступил бронзовый призер Игр кочевников Ерлан Кенжитаев. Также в соревнованиях приняла участие девушка, занимающаяся беркутчи около двух лет, и четверо юных спортсменов. Самому младшему участнику было 14 лет.
"Для нашего гостеприимного края большая честь провести такие масштабные спортивные соревнования. Сегодняшний турнир проходит накануне главного национального праздника нашей страны – Дня Республики. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание развитию национального спорта и сохранению традиционного наследия нашего народа. Для казахского народа искусство беркутчи, требующее мастерства и терпения, имеет особое значение и является важной частью национальной культуры", – отметил в своем выступлении заместитель акима Акмолинской области Досулан Айтбаев.
По итогам состязаний акмолинские спортсмены завоевали два из девяти призовых мест. Еще одним призером стал представитель Турции Мутлу Кызылбулга, для которого нынешняя поездка в Казахстан стала уже шестой. В состязаниях с балобанами он занял третье место.
"Я очень люблю казахский народ. Охота с птицами – одно из интереснейших искусств казахского народа. Беркут есть даже в "Жеті қазына". Хотелось бы, чтобы такие соревнования проходили и у нас в Турции. Тогда мы пригласим к себе братьев-казахов", – поделился Мутлу Кызылбулга.
Международный состав участников позволил представить беркутчи как часть живой культурной традиции Казахстана. Для гостей в Зерендинском районе организовали этно-городок, где прошли показательные выступления по стрельбе из лука и асық ату.
Сегодня беркутчи развивается в 10 спортивных школах Акмолинской области. Зерендинский и Бурабайский районы остаются одними из основных центров подготовки. Их воспитанники входят в состав национальной сборной Казахстана и представляют страну на международных соревнованиях.