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Спорт

Беркутчи Казахстана состязались в Павлодарской области

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 05:30 Фото: Instagram/bayanaul_vibe
С 13 по 15 декабря в Баянаульском районе прошел открытый турнир беркутчи, сообщает Zakon.kz.

По данным местного Instagram-портала "PN Pavlodar", соревнования прошли в трех дисциплинах:

  • шырғаны қолға шақыру;
  • шырғаға салу;
  • шырғаны уақытқа салу.

Открытый турнир посвятили памяти лучшего в охотничьем искусстве СССР, уроженца баянаульского села Жарылгапа Мауии Абикеева.

Спортсмены приехали из Актогайского района, Экибастуза и Аксу, а также из Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей, Астаны, Караганды и Актобе.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 05:30

Фото: Instagram/muzalevskiy_k

Всего на старт вышли 40 спортсменов, а судейскую бригаду возглавил лауреат премии Союза журналистов Казахстана, почетный спортивный деятель РК Багдат Муптекекызы.

Беркутчи, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 05:30

Фото: Instagram/muzalevskiy_k

Первые два места у представителей Астаны. Это Ерасыл Серикбеков и Кунтуган Серикбеков. На третьем месте Алан. Он приходится сыном известного беркутчи Бекболата Искакова.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 05:30

Фото: Instagram/muzalevskiy_k

Найденного недавно в Актобе молодого фламинго планируют передать в Алматинский зоопарк.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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