Беркутчи Казахстана состязались в Павлодарской области

С 13 по 15 декабря в Баянаульском районе прошел открытый турнир беркутчи, сообщает Zakon.kz.

По данным местного Instagram-портала "PN Pavlodar", соревнования прошли в трех дисциплинах:

шырғаны қолға шақыру;

шырғаға салу;

шырғаны уақытқа салу.

Открытый турнир посвятили памяти лучшего в охотничьем искусстве СССР, уроженца баянаульского села Жарылгапа Мауии Абикеева.

Спортсмены приехали из Актогайского района, Экибастуза и Аксу, а также из Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей, Астаны, Караганды и Актобе.

Фото: Instagram/muzalevskiy_k

Всего на старт вышли 40 спортсменов, а судейскую бригаду возглавил лауреат премии Союза журналистов Казахстана, почетный спортивный деятель РК Багдат Муптекекызы.

Фото: Instagram/muzalevskiy_k

Первые два места у представителей Астаны. Это Ерасыл Серикбеков и Кунтуган Серикбеков. На третьем месте Алан. Он приходится сыном известного беркутчи Бекболата Искакова.

Фото: Instagram/muzalevskiy_k

Найденного недавно в Актобе молодого фламинго планируют передать в Алматинский зоопарк.