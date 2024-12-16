Беркутчи Казахстана состязались в Павлодарской области
По данным местного Instagram-портала "PN Pavlodar", соревнования прошли в трех дисциплинах:
- шырғаны қолға шақыру;
- шырғаға салу;
- шырғаны уақытқа салу.
Открытый турнир посвятили памяти лучшего в охотничьем искусстве СССР, уроженца баянаульского села Жарылгапа Мауии Абикеева.
Спортсмены приехали из Актогайского района, Экибастуза и Аксу, а также из Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей, Астаны, Караганды и Актобе.
Фото: Instagram/muzalevskiy_k
Всего на старт вышли 40 спортсменов, а судейскую бригаду возглавил лауреат премии Союза журналистов Казахстана, почетный спортивный деятель РК Багдат Муптекекызы.
Фото: Instagram/muzalevskiy_k
Первые два места у представителей Астаны. Это Ерасыл Серикбеков и Кунтуган Серикбеков. На третьем месте Алан. Он приходится сыном известного беркутчи Бекболата Искакова.
Фото: Instagram/muzalevskiy_k
Найденного недавно в Актобе молодого фламинго планируют передать в Алматинский зоопарк.