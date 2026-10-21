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Общество

Обещала устроить в детсад: жительница Астаны проведет несколько лет в заключении

Детский сад, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 02:51 Фото: pexels
Жительницу Астаны осудили за мошенничеств, она уверяла жертв, что поможет устроить ребенка в детский сад, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 21 октября 2026 года в столичной прокуратуре, жительница Астаны на протяжении восьми месяцев через приложение 2GIS находила родителей, желающих устроить детей в детский сад.

"Она связывалась с ними, предлагая свои услуги и уверяла, что через знакомых поможет получить места в дошкольном учреждении", – говорится в сообщении.

В итоге девять человек поверили женщине и перевели 590 тыс. тенге, но место в детском саду не получили.

Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Предприимчивая астанчанка была признана виновной, ей назначили 4 года лишения свободы.

Прокуратура города призывает граждан проявлять бдительность и по вопросам распределения мест в дошкольные организации обращаться исключительно через официальные порталы и уполномоченные государственные органы.

В Актау женщине пришлось уволиться с работы после того, как ребенка, которого неделю водили в детсад, попросили больше не приводить из-за ошибки при оформлении. Семья получила ваучер через систему Indigo, заключила онлайн-договор и оплатила питание, но позже выяснилось, что зачисления не было.

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Камила Салкымбаева
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