Одна ошибка оставила ребенка без детсада, а мать – без работы в Актау

Жительница Актау рассказала историю о том, что ей пришлось уволиться с работы после того, как ребенка, которого неделю водили в детсад, попросили больше не приводить из-за ошибки при оформлении, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, семья получила ваучер через систему Indigo, заключила онлайн-договор и оплатила питание, но позже выяснилось, что зачисления не было.

В городском отделе образования подтвердили нарушения со стороны сотрудников учреждения и сообщили о дисциплинарных взысканиях.

По словам женщины, она получила ваучер через систему Indigo, выбрав казахскую группу, предоставила необходимые документы, оформила договор онлайн и оплатила питание. Ребенок ходил в садик неделю, за это время женщина даже успела трудоустроиться.

Неожиданно матери позвонили посреди рабочего дня из учреждения и попросили срочно забрать ребенка, объяснив, что в детский сад его не зачислили. Растерянная мать приехала и узнала, что документы не были прикреплены к базе данных.

"Нам просто сказали: "Простите, так вышло, ждите теперь новой очереди в детский сад". Деньги вернули, но я осталась без работы. Пришлось увольняться, и неизвестно, сколько теперь ждать нового места", – делится жительница.

В городском отделе образования пояснили, что забронированный ваучер в системе Indigo был автоматически аннулирован. Пакет документов направили на доработку, но родитель не дополнил его в установленный системой срок. Также в ведомстве признали нарушения со стороны сотрудников детского сада. По данным отдела образования, медсестра и другие сотрудники приняли ребенка в группу, не завершив процедуру зачисления в базе данных, и перепутали его с другим заявителем.

В отделе образования добавили, что деньги за питание полностью вернули родителю. Заведующую детским садом и медсестру привлекли к дисциплинарной ответственности.

Когда ребенок сможет получить новое место в детском саду, неизвестно.

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