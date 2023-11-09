Несуществующие квартиры сдавала в аренду жительница Астаны

Полиция задержала жительницу Астаны по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, женщина сдавала несуществующие квартиры и брала за них предоплату, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе столичного ДП 9 ноября, в полицию поступили обращения от двух потерпевших, которые рассказали, что попытались снять квартиру в районе Алматы. Их привлекли красочные фотографии и низкая цена в одном из объявлений, и они согласились перечислить "хозяйке" квартиры предоплату.

С потенциальными съемщиками женщина общалась только через мессенджер и по телефону, а деньги получала через мобильный банкинг. Получив средства от арендаторов, она перестала выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в районе Алматы 35-летнюю местную жительницу по подозрению в мошенничестве с недвижимостью. В ее отношении начали досудебное расследование по ст. 190 УК РК. Сейчас полиция выясняет, не причастна ли задержанная к другим таким же преступлениям в Астане. В правоохранительных органах предполагают, что потерпевших на самом деле больше.





Ранее стало известно , что житель Кокшетау продавал в соцсетях несуществующие туристические путевки.





Остерегайтесь мошенников! Важная информация о том, как обезопасить себя от злоумышленников, – в совместной рубрике Zakon.kz и Отбасы банка.

