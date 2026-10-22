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Общество

Пассажир забрался на крышу авто на ходу: казахстанец остался без машины

Правила дорожного движения РК, ПДД РК, нарушение ПДД, нарушения ПДД, иск о ДТП, дорожное происшествие, авария, молоток судьи, суд, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 07:24 Фото: unsplash
В Туркестанской области во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили ролик с мужчиной, который забрался на крышу движущегося автомобиля и снимал видео, сообщает Zakon.kz.

Как выяснили в Департаменте полиции Туркестанской области, инцидент произошел на территории Сайрамского района. Нарушение правил дорожного движения также зафиксировали с помощью дрона.

"По итогам проверки в отношении 22-летнего водителя и 30-летнего пассажира автомобиля ВАЗ приняты административные меры за несоблюдение правил перевозки пассажиров", – сообщили правоохранители 21 октября 2026 года.

Кроме того, с участниками инцидента провели профилактическую беседу и разъяснили требования законодательства, а также последствия несоблюдения правил дорожного движения. А вот автомобиль был отправлен на специализированную стоянку.

В полиции напомнили, что стремление получить эффектные видео не должно ставить под угрозу жизнь и здоровье людей. Подобные действия могут привести к дорожно-транспортным происшествиям и повлечь непоправимые последствия.

В Казахстане изменились правила осуществления страховых выплат в рамках обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев ТС. Если раньше можно было выбирать, как получить деньги: наличными или перечислением, то с 21 октября 2026 года допустим лишь безнал.

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Камила Салкымбаева
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