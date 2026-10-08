Казахстанец остался без машины из-за трюка пассажира

В Туркестанской области 42-летний водитель автомобиля Toyota Alphard позволил пассажиру открыть переднюю дверь и высунуться из салона во время движения, сообщает Zakon.kz.

Об этом опасном маневре на дороге стражи порядка узнали из социальных сетей.

После проверки водителя привлекли к административной ответственности, а авто водворили на специализированную стоянку.

Кроме того, не остался без внимания и пассажир. С ним провели профилактическую беседу и разъяснили необходимость строго соблюдать требования безопасности во время движения.

Полиция в очередной раз предупреждает, что высовывание пассажира из салона во время движения является грубым нарушением требований безопасности и создает прямую угрозу его жизни и здоровью.

"Такие действия могут помешать управлению автомобилем и привести к дорожно-транспортному происшествию. Строго соблюдайте правила дорожного движения, а также ответственно относитесь к безопасности пассажиров". Пресс-служба ДП Туркестанской области

30 сентября 2026 года мы рассказывали о другом случае, произошедшем в той же Туркестанской области. Тогда казахстанка готовила торт, высунувшись из люка KIA Ceed.