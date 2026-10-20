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Право

Страховку потерпевшим в ДТП с 21 октября разрешено выплачивать только безналом

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 16:15 Фото: freepik
В Казахстане меняются правила осуществления страховых выплат в рамках обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев ТС. До сих пор можно было выбирать, как получить деньги: наличными или перечислением. C 21 октября 2026 года допустим лишь безнал, пишет Zakon.kz.

В Казахстане расширился условный список денежных операций, которые законодательство разрешает осуществлять исключительно перечислением на банковский счет. Теперь к ним добавилась выплата страховых сумм за вред здоровью и имуществу в результате эксплуатации транспортных средств. Страховой случай – это, как правило, ДТП, но не обязательно.

Так вот, согласно действовавшей до сих пор редакции Закона РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" (ОСГПО), требование о страховой выплате к страховщику предъявляется страхователем или иным лицом, являющимся выгодоприобретателем (потерпевшим), с указанием, помимо всего прочего:

"Порядка получения страховой выплаты – наличными деньгами либо путем перечисления на банковский счет с приложением документов, необходимых для осуществления страховой выплаты".

Но отныне данная норма – пункт 1 статьи 25, получается, уже в старой редакции – изменена поправками в рамках Закона РК № 352-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования и цифровизации финансового рынка, банкротства, а также оценки государственных органов". А именно – фраза о возможности выбора между наличными и безналом исключена.

21 октября 2026 года этот закон вводится в действие. Кроме того, изменен и пункт 5 статьи 25. Вот как он звучал раньше:

"По заявлению потерпевшего, оформленному письменно, или нотариально удостоверенной доверенности страховая выплата может быть осуществлена непосредственно лицу, оказавшему (оказывающему) ему услуги по восстановлению здоровья и (или) имущества".

И вот как теперь:

"Страховая выплата осуществляется страховщиком путем перечисления на банковский счет выгодоприобретателя. Оплата банковских услуг, связанных с переводами, зачислениями и выплатами сумм страховых выплат, осуществляется за счет собственных средств страховой организации".Новая редакция пункта 5 статьи 25 Закона РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств"

Т.е., во-первых, устанавливается, что выплату можно производить только перечислением. А во-вторых, деньги перечисляются исключительно на счет потерпевшего выгодоприобретателя.

"Выгодоприобретателем является потерпевший (в случае его смерти лицо, имеющее согласно законам РК право на возмещение вреда в связи со смертью потерпевшего), а также страхователь (застрахованный) или иное лицо, возместившее потерпевшему (лицу, имеющему право на возмещение вреда) причиненный вред в пределах объема ответственности страховщика, установленного настоящим Законом, и получившее право на страховую выплату".Пункт 4 статьи 25 Закона РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств"

Тогда как прежде страховая сумма могла быть перечислена, например, непосредственно СТО, где ремонтировали машину после ДТП.

Ранее Zakon.kz публиковал статью о том, как в проекте нового закона "О рынке страхования" собираются изменить правила расчета страхового взноса в рамках ОСГПО.

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Фото Андрей Губенко
Андрей Губенко
Редактор отдела "Право"
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