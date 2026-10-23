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Общество

Kaspi Жұма пройдет 5-8 ноября: четыре дня скидок, бонусов и выгодной рассрочки

Kaspi Жұма , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 11:22 Фото: Kaspi.kz
С 5 по 8 ноября 2026 года в Казахстане пройдет Kaspi Жұма – всенародный праздник выгодных покупок. Четыре дня казахстанцев ждут скидки до 50%, повышенные Kaspi бонусы и рассрочка до 24 месяцев, сообщает prosud.kz.

Сейчас самое время купить то, что давно планировали: обновить гардероб к зиме, приобрести зимние шины, бытовую технику, электронику, мебель и множество других товаров. А может быть, отправиться в путешествие?

Совершать покупки можно в магазине на Kaspi.kz, в магазинах и торговых центрах с Kaspi QR по всей стране. А с Kaspi Travel можно выбрать тур за рубеж или отдых в Казахстане.

К Kaspi Жұма готовятся и казахстанские предприниматели, производители и популярные мировые бренды. Для бизнеса это возможность представить свои товары миллионам покупателей, привлечь новых клиентов и увеличить продажи.

В акции примут участие популярные казахстанские и мировые бренды, магазины и торговые сети: Adidas, ADILI, EuroMebel, "Комфорт", "Мечта", Mon Amie, Pandora, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Sulpak, Technodom, Zeta, 1Fit, COPA Store, L’Occitane, Intertop, "Белый ветер", Xiaomi, iSpase и многие другие.

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам.

Сервисами Kaspi.kz пользуются более 25 миллионов клиентов и 900 тысяч партнеров в Казахстане и Турции. В Казахстане суперприложение Kaspi.kz объединяет платежи, электронную коммерцию, онлайн-супермаркет, финтех, путешествия, объявления, госуслуги и другие ежедневные сервисе. В Турции Kaspi.kz владеет Hepsiburada – одной из ведущих платформ электронной коммерции страны.

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Айсулу Омарова
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