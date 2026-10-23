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Общество

В Казахстан идут морозы до -18°C

Горы, гора, горная местность, горный туризм, горы зимой, зима в горах, снег в горах, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 11:21 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды на ближайшие три дня – с 24 по 26 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, с прохождением атмосферных фронтов на севере и юго-востоке Казахстана ожидаются осадки, преимущественно в виде снега.

Так, 24 октября снег пройдет также на востоке страны, а 24 и 26 октября – в Карагандинской области.

В Мангистауской области прогнозируются небольшой дождь, днем – гроза и пыльная буря. Сильный снег и метель ожидаются 24 октября на востоке и юго-востоке страны.

Примечательно, что на западе, северо-западе и в области Улытау осадков не ожидается.

"По республике прогнозируются туман, а на севере, востоке и в центральных регионах – гололед".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, ночью на юге и юго-востоке страны ожидаются заморозки до -1-8°C.

Температура воздуха в эти дни будет следующей:

  • Запад Казахстана: днем +11…+18°C.
  • Север Казахстана: ночью потеплеет с -4…-10 °C до 0…+5°C. Днем температура будет колебаться от +2…+7°C до +6…+11°C.
  • Центр Казахстана: ночью -2…-10°C. Днем ожидается постепенное повышение температуры от 0…+5°C до +5…+12°C.
  • Восток Казахстана: ночью -5…-10 °C, в горных районах – -13…-18°C. Днем – от -5 до +5°C.
  • Юг Казахстана: днем +8…+15°C.
  • Юго-восток Казахстана: днем температура постепенно повысится с +2…+7°C до +6…+12°C. В горных районах – -1…-6°C.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 11:21
23 октября пять областей Казахстана ждут заморозки до -6°C и снегопады

Немного ранее мы писали о том, что тревел-блогер из Усть-Каменогорска Сымбат Рамазанов снял юмористическое видео для казахстанцев, предоставив инструкцию для тех, у кого выпал первый снег.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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