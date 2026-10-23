Токаев назвал День Республики судьбоносной датой для Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 23 октября 2026 года, выступил на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, сообщает Zakon.kz.

Президент поздравил казахстанцев с Днем Республики.

"Эта знаменательная дата имеет особое значение для всего нашего народа! 25 октября был принят судьбоносный документ – Декларация о государственном суверенитете Казахстана. Именно этот день открыл новую эпоху в летописи нации, положившую начало самостоятельному развитию нашей страны. Восторжествовала историческая справедливость, и на нашей священной земле был заложен прочный фундамент Независимости. Поэтому без преувеличения можно сказать, что этот день ознаменовал собой возрождение традиции государственности в Великой степи". Касым-Жомарт Токаев

Глава нашего государства отметил, что "в нынешнем году мы отмечаем национальный праздник в преддверии 35-летия Независимости страны".

"К этому историческому рубежу Казахстан подходит как динамично развивающееся государство, пользующееся уважением всего мирового сообщества. Годы Суверенитета увенчались значительными достижениями. Утверждены незыблемые атрибуты национальной идентичности – государственные символы. Наш небесно-голубой флаг развевается у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Сформирована национальная финансовая система. Окончательно закреплены наши границы. В самом сердце священной Сарыарки, на месте старого города, был заложен фундамент нашей новой столицы Астаны – города, которым восхищается весь мир". Касым-Жомарт Токаев

Как подчеркнул президент, "укрепив наше единство, мы на глобальном уровне заявили о себе как о территории мира и согласия".

"Объединив наши усилия, мы строим Справедливый Казахстан и утверждаем в обществе принцип Справедливости. Считаю абсолютно верным утверждение, что справедливость – это высшая духовная ценность. Новая партия носит название "Әділет", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он считает, что "именно с позиции Справедливости нам следует смотреть на исторические процессы и давать им объективную оценку".

"Поэтому полагаю, что никогда не будет предано забвению имя Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, внесшего огромный вклад в становление Суверенного Казахстана, его развитие в крайне сложных экономических условиях и достижение нашей страной многочисленных исторических успехов. Поскольку такая оценка соответствует требованиям Справедливости". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Акорда анонсировала важное мероприятие с участием Касым-Жомарта Токаева.