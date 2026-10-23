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Общество

NVIDIA инвестировала в казахстанский Higgsfield AI – Дженсен Хуанг объяснил почему

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 12:31 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Глава NVIDIA Дженсен Хуанг во время fireside chat с вице-премьером Жасланом Мадиевым рассказал, почему компания решила инвестировать в казахстанский стартап Higgsfield AI, ставший первым "единорогом" страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Жаслан Мадиев привел в пример казахстанский стартап Higgsfield AI, который стал первым "единорогом" страны. По его словам, средний возраст сотрудников компании составляет всего 25 лет, а ее стоимость уже оценивается в миллиарды долларов.

"Сегодня в зале присутствуют сооснователи Higgsfield AI, в том числе Алекс Машрабов. И у меня отличная новость: NVIDIA инвестировала в этот стартап. Что побудило компанию принять такое решение и на что стоит ориентироваться другим основателям стартапов?" – спросил Мадиев.

Дженсен Хуанг отметил, что первое и главное правило венчурных инвестиций: вы инвестируете в людей, а не в компании.

"Основатели Higgsfield – настоящие визионеры. Они решают сложнейшую задачу в условиях жесткой мировой конкуренции с сильнейшими лабораториями Сан-Франциско. В Higgsfield работают одни из самых блестящих умов мира: порядка 600 человек в Казахстане со средним возрастом 25 лет – это первоклассные инженеры в сфере глубоких технологий (deep tech). Имея офисы в Казахстане и США, они объединяют культуры и компетенции двух стран и побеждают на международном рынке", – заявил он.

Мадиев рассказал, что однажды побывал в офисе Higgsfield AI. По его словам, сотрудники компании начинают работать в 17:00, а сам стартап сейчас расширяется и ищет новое помещение.

Ранее глава NVIDIA Дженсен Хуанг рассказал, как Казахстан может использовать свои энергоресурсы для развития ИИ-экономики.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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