"Казгидромет" предупредил жителей Алматы, Астаны и еще нескольких городов
Фото: Zakon.kz
Синоптики предупредили жителей сразу четырех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 24 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в "Казгидромете", 24 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Актобе, Алматы, ночью в городах Астана, Кокшетау.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Также "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о заморозках до -7°С, снеге и метели.
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