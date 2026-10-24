"Казгидромет" предупредил жителей Алматы, Астаны и еще нескольких городов

Синоптики предупредили жителей сразу четырех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 24 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Казгидромете", 24 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Актобе, Алматы, ночью в городах Астана, Кокшетау.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Также "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о заморозках до -7°С, снеге и метели.