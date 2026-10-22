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Общество

"Казгидромет" предупредил жителей трех городов

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 08:06 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупредили жителей сразу нескольких городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 22 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Казгидромете", 22 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Актобе, Атырау, Алматы.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Также "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на большей части страны. Синоптики предупредили о заморозках до -3°С, гололеде и метели.

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Камила Салкымбаева
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