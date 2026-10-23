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Общество

Заморозки до -7°С, снег и метели: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Медео, Медеу, канатная дорога на Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, снег, холод, высокогорный спортивный комплекс, горный курорт, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 20:30 Фото: akorda.kz
В ряде регионов Казахстана на 24 октября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Атырауской области днем на юго-западе ожидается ветер восточный, юго-восточный с порывами 15-20 м/с. На большей части региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области на востоке и в горных районах ожидается ветер северо-восточный с порывами 18-23 м/с. Ночью прогнозируются заморозки -1...-6°С. На западе, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы и Конаеве ночью заморозки -2...-4°С. В районе гор Иле Алатау ветер северо-восточный с порывами 18-23 м/с.

В Туркестанской области днем на севере ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на западе, севере, в горных и предгорных районах 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Ночью на севере заморозки -3°С. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане ветер северо-восточный с порывами 15-20 м/с, ночью на почве заморозки -2°С, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке и в горных районах ожидаются снег, низовая метель, гололед. На севере туман. Ветер северо-западный, на юге с порывами 15-18 м/с. В Усть-Каменогорске ночью ожидаются снег, низовая метель, гололед.

В области Абай ночью на западе, севере и в центре ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем на севере, востоке и в центре – небольшой снег. Ночью и утром на юге туман. Ветер северо-западный, на востоке и юго-западе с порывами 15-20 м/с. В Семее ночью ожидаются снег, низовая метель, гололед.

В Карагандинской области ночью на севере и востоке ожидаются небольшой снег, туман, гололед. На западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на юге с порывами 15 м/с. На западе и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ночью на юге и востоке ожидаются небольшой снег, гололед. Ночью и утром на западе, севере и востоке туман.

В Мангистауской области днем на севере ожидается пыльная буря. Ветер восточный, на западе, севере и в центре с порывами 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре – чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и юге ожидается туман. Ветер юго-западный, днем с порывами 15-20 м/с. В Петропавловске днем ветер юго-западный с порывами 15-20 м/с.

В Жамбылской области в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке и в горах 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Ночью заморозки -1...-6°С. На севере и юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе днем ветер северо-восточный с порывами 15-20 м/с, временами 23 м/с, ночью заморозки -2...-4°С.

В Акмолинской области ночью на востоке ожидаются небольшой снег, гололед. Ночью и утром на западе и юге туман.

В Западно-Казахстанской области ветер восточный, днем на западе и юге с порывами 15-20 м/с. На северо-западе, западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу на востоке и в горных районах ожидается ветер северо-восточный с порывами 15-20 м/с, в районе Алакольских озер – 23-28 м/с. Ночью заморозки -2...-7°С. На востоке сохраняется чрезвычайная, на юге – высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью заморозки -3...-5°С.

В Кызылординской области днем на севере, востоке и в центре ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, ночью на востоке 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Ночью на севере и в центре заморозки -3°С. На большей части региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере – высокая. В Кызылорде днем пыльная буря, ветер северо-восточный 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Обновленный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на праздничные выходные можно прочитать по этой ссылке.

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Канат Болысбек
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