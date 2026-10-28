Сократили днем: в Алматы изменили расписания движения автобусов

В Алматы решили поменять расписания движения маршрутов. Днем, когда пассажиров меньше, количество автобусов сократили, а утром и вечером их хотят пускать чаще, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 октября 2026 года рассказали в городском управлении транспорта. Объясняется это тем, что "утром в автобус не протолкнуться, а днем он едет полупустой".

"Если на остановках соберется много людей, на маршрут смогут отправить дополнительные автобусы", – отметили в управлении.

При этом там отметили, что, по данным перевозчиков, в часы пик больше 30% пассажиров не платят за проезд.

"А ведь по оплатам тоже считают, сколько автобусов нужно на маршруте. Сейчас в Алматы ежедневно на линию выходит 3238 единиц транспорта. Главная цель, чтобы автобусов было больше именно тогда, когда они нужнее всего", – отмечают в управлении.

С наступлением осени алматинцы стали жаловаться на переполненные автобусы. В Управлении транспорта заявили, что из-за высокой загруженности дорог, особенно в часы пик, возникают задержки и отклонения от расписания, что приводит к увеличению интервалов движения и скоплению пассажиров на остановках. А в "Алматыэлектротрансе" решили подгонять пустые автобусы к остановкам с наибольшим количеством ожидающих пассажиров.