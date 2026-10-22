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Общество

В Алматы придумали, как сделать автобусы менее забитыми

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 10:25 Фото: Zakon.kz
В Алматы решили подгонять пустые автобусы к остановкам с наибольшим количеством ожидающих пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 октября 2026 года рассказали в ТОО "Алматыэлектротранс".

"В часы пик на отдельных маршрутах наблюдается повышенный пассажиропоток, из-за чего пассажирам бывает сложно попасть в салон прибывающего автобуса. При этом все автобусы, предусмотренные расписанием, работают на линии в плановом количестве. Для улучшения ситуации "Алматыэлектротранс" направляет пустые автобусы без пассажиров непосредственно к остановкам, где фиксируется наибольшее скопление людей", – сообщили в организации.

Подачу дополнительных автобусов регулирует диспетчерская служба на основе ситуации на линии и загруженности остановок.

"Диспетчерская служба в режиме реального времени следит за ситуацией на маршрутах. Там, где в часы пик на остановках собирается больше всего людей, мы оперативно направляем дополнительные автобусы, которые прибывают пустыми. Это позволяет пассажирам спокойно войти в салон и не ждать следующий рейс", – сообщил начальник отдела эксплуатации ТОО "Алматыэлектротранс" Алмаз Толегенов.

Алматинцы с наступлением сентября стали жаловаться на переполненные автобусы, в которые невозможно попасть. При этом в Управлении транспорта заявили, что из-за высокой загруженности дорог, особенно в часы пик, возникают задержки и отклонения от расписания, что приводит к увеличению интервалов движения и скоплению пассажиров на остановках.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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