Пассажирский автобус вспыхнул в Алматы во время движения
Фото: Instagram/krisp_almaty
В Алматы тушили городской автобус, который следовал по маршруту №64, но загорелся во время движения, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДЧС мегаполиса, пассажиров внутри салона не было. Инцидент случился в 11:19 в Бостандыкском районе на улице Жангир хана:
"Произошло горение автобуса Isuzu 2017 года выпуска. Огонь ликвидировали спустя 11 минут на площади в девять квадратных метров".
Жертв и пострадавших нет.
Утром, 5 июля 2025 года, крупный пожар по повышенному рангу тушили в Павлодаре. Огонь охватил порядка 1500 квадратных метров двухэтажного здания одного из городских ТОО.
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