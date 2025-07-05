#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
Происшествия

Пассажирский автобус вспыхнул в Алматы во время движения

автобус, пожар, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 12:35 Фото: Instagram/krisp_almaty
В Алматы тушили городской автобус, который следовал по маршруту №64, но загорелся во время движения, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС мегаполиса, пассажиров внутри салона не было. Инцидент случился в 11:19 в Бостандыкском районе на улице Жангир хана:

"Произошло горение автобуса Isuzu 2017 года выпуска. Огонь ликвидировали спустя 11 минут на площади в девять квадратных метров".

Жертв и пострадавших нет.

Утром, 5 июля 2025 года, крупный пожар по повышенному рангу тушили в Павлодаре. Огонь охватил порядка 1500 квадратных метров двухэтажного здания одного из городских ТОО.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Крупный пожар тушили в Павлодаре по повышенному рангу
Происшествия
10:25, Сегодня
Крупный пожар тушили в Павлодаре по повышенному рангу
Пожар произошел в одной из многоэтажек Алматы
Происшествия
01:11, 05 июля 2025
Пожар произошел в одной из многоэтажек Алматы
Очередное ДТП с автобусом произошло в Астане: пострадали пассажиры
Происшествия
10:55, 04 июля 2025
Очередное ДТП с автобусом произошло в Астане: пострадали пассажиры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: