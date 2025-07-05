Пассажирский автобус вспыхнул в Алматы во время движения

В Алматы тушили городской автобус, который следовал по маршруту №64, но загорелся во время движения, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС мегаполиса, пассажиров внутри салона не было. Инцидент случился в 11:19 в Бостандыкском районе на улице Жангир хана:

"Произошло горение автобуса Isuzu 2017 года выпуска. Огонь ликвидировали спустя 11 минут на площади в девять квадратных метров".

Жертв и пострадавших нет.

Утром, 5 июля 2025 года, крупный пожар по повышенному рангу тушили в Павлодаре. Огонь охватил порядка 1500 квадратных метров двухэтажного здания одного из городских ТОО.