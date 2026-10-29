Арест и лишение прав: казахстанца строго наказали за хитрость с госномером на BMW

В Астане сотрудники патрульной полиции выявили автомобиль, оборудованный специальным устройством, предназначенным для сокрытия госномера, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) столицы, инцидент произошел около 10:20 на проспекте Алаш. Сотрудники полиции остановили автомобиль марки BMW для проверки.

"В ходе проверки установлено, что на транспортном средстве было установлено специальное устройство, позволяющее скрывать государственный регистрационный номерной знак. Использование подобных устройств затрудняет идентификацию автомобиля, выявление правонарушений и контроль за соблюдением правил дорожного движения", – рассказали в ДП 29 октября 2026 года.

В отношении 38-летнего водителя составили административный протокол по части 4 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях.

Постановлением суда он лишен водительских прав на 1 год и подвергнут административному аресту на 5 суток.

Другого жителя Астаны отправили под арест из-за того, что на капот своего авто он приклеил наклейку с нецензурным содержанием.