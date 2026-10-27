Астанчанина отправили за решетку и забрали машину из-за наклейки

В полиции Астаны 27 октября 2026 года рассказали о привлечении к ответственности двух автовладельцев, сообщает Zakon.kz.

Так, на пересечении улиц Достык и Мәңгілік Ел сотрудники полиции остановили Hyundai Accent под управлением 32-летнего жителя столицы.

"При проверке установлено, что на заднем стекле автомобиля (на капоте. – Прим. ред.) размещена крупная наклейка с надписями, содержащими нецензурную лексику и грубые выражения. За данное нарушение машина водворена на коммунальную стоянку, водитель также привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Решением суда ему назначен арест сроком на 5 суток", – рассказали в полиции.

Также во время патрулирования полицейские выявили 26-летнего водителя Mercedes, который без соответствующего разрешения внес изменения в конструкцию выхлопной системы: на автомобиле был установлен резонатор, создающий повышенный уровень шума.

"По данному факту машина водворена на коммунальную стоянку, водитель привлечен к административной ответственности", – отметили в полиции.

Там напомнили, что внесение несанкционированных изменений в конструкцию транспортных средств, а также эксплуатация автомобилей с нарушениями, влияющими на безопасность дорожного движения, недопустимы.

Ранее в полиции Астаны показали погоню за несовершеннолетним скутеристом, который нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться.