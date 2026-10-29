Председатель Халық кеңесі обозначил ключевые задачи по реализации Послания главы государства

Сегодня под председательством Ерлана Кошанова состоялось расширенное заседание Төралқа Қазақстан Халық Кеңесі. Основной темой стала реализация задач, озвученных в Послании народу Казахстана "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле".

Открывая заседание, Ерлан Кошанов подчеркнул, что Послание президента народу – это глубокий, концептуальный документ. В нем обозначено видение будущего Казахстана, его места в новом мировом порядке и пути развития на десятилетия вперед.

По словам председателя, нынешнее Послание отличается масштабным видением и стратегическим подходом к развитию страны. Глава государства рассматривает стоящие перед Казахстаном задачи с учетом глобальных перемен, новых технологических реалий и современных вызовов, определяющих дальнейшее развитие страны.

Фото: Халық кеңесі

Он также отметил, что реализация инициатив главы государства требует активного участия членов Халық Кеңесі и персональной ответственности за конкретные результаты. Поэтому особенно важно определить приоритеты и четко понимать свой вклад в достижение общенациональных целей.

Для формирования долгосрочных ориентиров развития страны совместно с Казахстанским институтом общественного развития планируется подготовка ежегодного доклада, который позволит обобщить инициативы из регионов, определить наиболее актуальные проблемы граждан и выработать соответствующие предложения.

К этой работе будут привлечены ведущие отечественные эксперты и представители научного сообщества, в том числе Еркин Абил, Айгуль Садвокасова, Ботагоз Ракишева и Найля Мухтарова.

Фото: Халық кеңесі

Отдельное внимание участники уделили разработке нового Гражданского кодекса. Ерлан Кошанов отметил необходимость широкого участия гражданского общества в подготовке документа, который должен отвечать современным требованиям и учитывать интересы разных категорий населения.

К этой работе также предложено привлечь известных ученых-правоведов Исидора Борчашвили, Мади Мырзагараева, Андрея Лукина.

Также внимание уделено развитию цифровых навыков населения. Предложено запустить масштабный образовательный проект, направленный на формирование практических цифровых навыков у граждан. Сельских жителей планируется обучать продаже товаров через маркетплейсы и интернет-платформы, а молодежь – использованию цифровых инструментов для открытия собственного бизнеса.

Фото: Халық кеңесі

Одним из приоритетов станет усиление работы в регионах. В течение года Халық Кеңесі планирует провести встречи с акиматами, общественными советами и неправительственными организациями. Их главная цель – выявление актуальных проблем населения, поиск путей их решения и подготовка конкретных законодательных и практических предложений к следующей сессии Халық Кеңесі.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что Халық Кеңесі призван стать действенной площадкой диалога между государством и обществом. Его работа должна быть направлена на решение конкретных проблем граждан и достижение ощутимых результатов.

Фото: Халық кеңесі

Для обеспечения обратной связи с населением и контроля за исполнением инициатив Секретариат разрабатывает единую цифровую платформу. Система позволит оперативно отслеживать интересующую информацию, ход рассмотрения и текущий статус документов. Для удобства пользователей будет внедрена единая форма подачи предложений. К созданию платформы привлечены Багдат Мусин, Адильхан Копабаев и Жандос Актаев.

В ходе заседания также выступили члены Халық Кеңесі, представители общественных советов и общественных организаций. Они представили предложения по реализации отраслевых проектов.

Члены Халық Кеңесі Нуртай Сабильянов и Вера Ким озвучили предложения для выполнения программы "Народная стройка" в регионах. Особое внимание они уделили вопросам строительства дорог, цифровизации и мерам по сокращению разрыва между городами и селами.

Фото: Халық кеңесі

Продолжая тему инфраструктуры, директор Костанайского колледжа автомобильного транспорта Дмитрий Павленко добавил, что "Народная стройка" оказывает положительный эффект и на сферу занятости. Реализация программы существенно повышает спрос на техническое и профессиональное образование, а также гарантирует долгосрочное трудоустройство для квалифицированных специалистов.

Еще одним важным направлением работы стали предложения членов Төралқа Бекмурата Жусупова и Еркина Абила по усилению общественного контроля за реализацией инфраструктурных проектов.

Членами Төралқа предложено запустить инициативу "Халықтық құрылысқа – халықтық бақылау", объединив усилия Халық Кеңесі, региональных общественных советов и профильных экспертов. Это позволит обеспечить прозрачность строительных проектов, повысить качество работ, контролировать соблюдение сроков и эффективность использования бюджетных средств. При этом предусматривается регулярное информирование граждан о ходе реализации проектов и оперативное устранение выявленных недостатков.

Фото: Халық кеңесі

Также на заседании были затронуты вопросы развития инклюзивной среды. О наиболее актуальных задачах в этой сфере, опираясь на свой личный опыт, рассказал известный параспортсмен и член Общественного совета города Астаны Ардак Оторбаев. Он отметил, что в последние годы со стороны государства этой теме уделяется значительное внимание, создаются условия для полноценной жизни, спорта и саморазвития.

Все озвученные на заседании Төралқа инициативы, как было отмечено, будут дополнительно проработаны с государственными органами и включены в комплексный план работы Халық Кеңесі на предстоящий период.