Аскар Умаров назначен советником главы Қазақстан Халық Кеңесі

Аскар Умаров получил должность советника председателя Қазақстан Халық Кеңесі Ерлана Кошанова, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 октября 2026 года сообщили в пресс-службе Қазақстан Халық Кеңесі.

Аскар Умаров родился в 1976 году в Алматы. Окончил вечернее отделение экономического факультета Университета "Туран", специальность "Международные отношения". Проходил стажировку в Израиле и Польше.

Трудовой путь начинал специалистом по экономике в Республиканском центре проблем культуры. В разные годы работал специалистом по маркетингу Издательского дома "БИКО" и журнала "Малый бизнес Казахстана", заместителем главного редактора республиканской молодежной газеты "Асар"; шеф-редактором, заместителем директора ДИАП АО "РТРК "Казахстан"; первым заместителем генерального директора ТОО "Нур Media"; управляющим директором акционерного общества "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017"; генеральным директором и председателем правления МИА "Казинформ".

08.2021-11.01.2022 – вице-министр информации и общественного развития РК.

11.01.2022-02.09.2022 – министр информации и общественного развития.

С сентября 2022 года занимал должность директора РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте РК. 20 октября 2026 года освобожден от нее.