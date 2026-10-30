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Общество

"Вода может стать зеленой": к алматинцам обратились с важным предупреждением

зеленая вода, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 16:03 Фото: pexels
Вода в системе отопления может стать зеленой. Об этом 30 октября 2026 года предупредили жителей Алматы, сообщает Zakon.kz.

В ТОО "Алматинские тепловые сети" сообщили, что со 2 ноября 2026 года по 19 марта 2027 года будет проводиться плановая проверка теплосетей от котельных, работающих по закрытой системе. Это:

  • Алатауский район – котельные Карасу, Саялы-2, Мадениет;
  • Жетысуский район – котельная Омарова 47;
  • Медеуский район – котельные Коккинаки 5, Достык 291А, ИЯФ пос. Алатау;
  • Турксибский район – котельные Суюнбая 377А, Станкевича 17, Глазунова 53А, вокзал, Мехпоселок, 16 Военный городок, ТП Комета.
"Чтобы быстро находить скрытые утечки, дефекты на трубах и предотвращать незаконный слив воды из батарей, еженедельно будет добавляться в воду на котельных специальный органический индикатор – Уранин А (флуоресцеин динатриевой соли). Именно он придает воде ярко-зеленый или желто-зеленый цвет", – предупредили в теплосетях.

Там просят, если вы увидели зеленую воду на улице (в местах парения или прорыва труб), не пугайтесь. Это значит, что индикатор работает и помогает специалистам оперативно устранить неполадку. Для оперативности можно сообщить о произошедшем на единый номер службы 109.

В ТОО "Алматинские тепловые сети" также заявили, что это вещество малотоксично и безопасно для окружающей среды. Использование красителя соответствует санитарным нормам.

Алматинцам ранее рассказали, из-за чего батареи могут стать холодными и кто должен решать проблему.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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