Из-за чего в квартирах Алматы может пропасть тепло и кто должен решать проблему

Холодные батареи. Жителям Алматы в пресс-службе "Алматинские тепловые сети" (ТОО "АлТС") рассказали, в чем может быть причина и кто должен решать проблему, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего специалисты пояснили, что стояк отопления – это вертикальная труба, которая проходит через этажи многоквартирного дома и обеспечивает циркуляцию горячей воды в системе отопления.

Если он засоряется, горячая вода хуже проходит по трубам, из-за чего батареи могут греть слабее или оставаться холодными.

Стояки относятся к общедомовому имуществу. За их обслуживание и ремонт отвечает управляющая организация совместно с собственниками квартир.

Почему засоряется

Со временем внутри труб могут накапливаться ржавчина и грязь, которые уменьшают просвет и мешают циркуляции воды. Проблемы также могут возникнуть, если во время ремонта трубы неправильно заменили или сузили их диаметр. Это может повлиять на отопление не только одной квартиры, но и соседних.

Что делать, если батареи холодные

Если батареи в квартире стали холодными или плохо греют, необходимо обратиться в управляющую организацию, КСК или ОСИ. Специалисты проверят систему и при необходимости проведут промывку или заменят поврежденный участок трубы.

"Чтобы стояки не забивались, необходимо проводить профилактику в межотопительный период". ТОО "АлТС"

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Ранее сообщалось, что во всех восьми районах города определены ответственные специалисты, к которым жители смогут обращаться по вопросам возникающих неисправностей и проблем с отоплением. Список контактных телефонов можно найти по этой ссылке.