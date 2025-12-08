К алматинцам обратились с важным напоминанием по счетам за отопление и горячую воду

В Алматы возможность списать пеню и разблокировать счета при задолженности за отопление и горячую воду действует только до конца 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 декабря объявили в ТОО "Алматинские тепловые сети" (АлТС):

"Алматинские тепловые сети напоминают о завершении акции по погашению задолженности без начисления пени для потребителей, имеющих долги за отопление и горячее водоснабжение. Напомним, срок действия акции ограничен и заканчивается 31 декабря 2025 года".

Согласно информации, с момента запуска акции возможностью списания пени уже воспользовались 1744 должника.

Отмечается, что акция позволяет:

сэкономить на пене;

снять ограничения и аресты на имущество;

разблокировать банковские счета у неплательщиков, к которым были применены санкции.

Информацию о необходимых документах должники могут получить, обратившись в справочную службу АлТС по телефону 341-07-77, через WhatsApp +7 (701) 027-11-20 (работает только для приема сообщений), по электронной почте info@alts.kz либо лично в одном из центров обслуживания потребителей (ЦОП).

Как пояснили в компании, списание пени возможно только при полном погашении задолженности за горячую воду и отопление.

"В случае неуплаты должники будут отключены от услуг теплоснабжения, а суммы долгов взысканы через суд", – заключили в АлТС.

