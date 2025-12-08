#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.49
587.73
6.57
Общество

К алматинцам обратились с важным напоминанием по счетам за отопление и горячую воду

Коммунальные услуги, квитанция, квитанции, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 10:28 Фото: Zakon.kz
В Алматы возможность списать пеню и разблокировать счета при задолженности за отопление и горячую воду действует только до конца 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 декабря объявили в ТОО "Алматинские тепловые сети" (АлТС):

"Алматинские тепловые сети напоминают о завершении акции по погашению задолженности без начисления пени для потребителей, имеющих долги за отопление и горячее водоснабжение. Напомним, срок действия акции ограничен и заканчивается 31 декабря 2025 года".

Согласно информации, с момента запуска акции возможностью списания пени уже воспользовались 1744 должника.

Отмечается, что акция позволяет:

  • сэкономить на пене;
  • снять ограничения и аресты на имущество;
  • разблокировать банковские счета у неплательщиков, к которым были применены санкции.

Информацию о необходимых документах должники могут получить, обратившись в справочную службу АлТС по телефону 341-07-77, через WhatsApp +7 (701) 027-11-20 (работает только для приема сообщений), по электронной почте info@alts.kz либо лично в одном из центров обслуживания потребителей (ЦОП).

Как пояснили в компании, списание пени возможно только при полном погашении задолженности за горячую воду и отопление.

"В случае неуплаты должники будут отключены от услуг теплоснабжения, а суммы долгов взысканы через суд", – заключили в АлТС.

О том, что важно знать казахстанцам по возмещению за коммунальные платежи, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Алматинцам массово отключают горячую воду
10:43, 11 июля 2025
Алматинцам массово отключают горячую воду
Часть домов в Алматы осталась без отопления и горячей воды
10:40, 29 января 2025
Часть домов в Алматы осталась без отопления и горячей воды
Прорвало трубу: в одном из районов Алматы отключили горячую воду и отопление
17:40, 18 октября 2023
Прорвало трубу: в одном из районов Алматы отключили горячую воду и отопление
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: