Россия и тюркский мир: казахстанский политолог о дипломатической инициативе Токаева на саммите ОТГ

Предложение Касым-Жомарта Токаева рассмотреть возможность участия России в Организации тюркских государств вызвало широкий интерес. Что стоит за этой инициативой и как она вписывается во внешнеполитический курс Астаны, рассказал политолог Андрей Чеботарев, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский лидер подчеркнул многовековые связи России с тюркским миром и предложил использовать формат "ОТГ+" либо предоставить Москве статус наблюдателя.

Заявление прозвучало на фоне укрепления казахстанско-турецких отношений. Саммиту предшествовал официальный визит Токаева в Турцию и переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, подтвердившие заинтересованность сторон в расширении стратегического партнерства.

Одновременно глава государства обозначил приоритеты экономического сотрудничества, развития Среднего коридора и институционального укрепления ОТГ, вновь подчеркнув, что Организация не должна превращаться в военный альянс.

Какое значение имеет предложение Казахстана для отношений России с тюркским миром? Какие исторические предпосылки существуют для такого взаимодействия и как инициатива соотносится с многовекторной дипломатией Астаны? Эти вопросы рассматривает казахстанский политолог, директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев.

– Андрей Евгеньевич, на саммите ОТГ Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность участия России в формате "ОТГ+" либо в качестве наблюдателя. Почему именно эта инициатива привлекла особое внимание и насколько она соответствует историческим связям России с тюркским миром?

– Из выступления президента Казахстана на 13-м саммите ОТГ наибольшее внимание действительно привлекло предложение рассмотреть возможность участия России либо в рамках формата "ОТГ+", либо в качестве наблюдателя наряду с Венгрией и Туркменистаном.

Основным аргументом Касым-Жомарта Токаева стало то, что Россия на протяжении многих веков поддерживает тесные связи с тюркским миром.

Здесь необходимо учитывать исторические и социокультурные особенности Российской Федерации. На ее территории проживают представители более 20 тюркских этносов, включая казахов.

При этом ряд тюркских народов имеет собственные национальные республики в составе Российской Федерации. Среди них Алтай, Башкортостан, Татарстан, Тыва, Хакасия и Саха (Якутия).

Немаловажно и то, что эти республики представлены в числе наблюдателей Международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ, созданной еще в 1993 году.

Таким образом, тюркский фактор имеет в России не только историческое и культурное, но и определенное политико-административное измерение.

На мой взгляд, именно эти обстоятельства могут стать отправной точкой для проведения консультаций между государствами ОТГ относительно предложения президента Казахстана.

– Токаев подчеркнул, что Россия является крупной державой, имеющей многовековые связи с тюркским миром. При этом президент упомянул заинтересованность самой Москвы в сотрудничестве с Организацией. Насколько эта инициатива имеет предысторию и можно ли говорить о предпосылках для нового формата взаимодействия?

– Здесь обращает на себя внимание то, что Касым-Жомарт Токаев в контексте своего предложения упомянул намерение России.

Следует вспомнить, что еще в 2016 году министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил заинтересованность относительно возможного присоединения своей страны к Совету сотрудничества тюркоязычных государств. Именно так Организация называлась до 2021 года.

Возможно, президент Казахстана имел в виду именно эту ранее озвученную позицию Москвы.

Вместе с тем необходимо учитывать и интенсивность двусторонних контактов Казахстана и России. В течение года президенты двух стран неоднократно встречались и обсуждали широкий круг вопросов сотрудничества.

Поэтому нельзя полностью исключать, что заинтересованность в расширении взаимодействия с ОТГ могла обсуждаться и во время одной из их непубличных бесед. Однако это лишь предположение, которое требует подтверждения.

В любом случае предложение Токаева имеет определенную историческую и дипломатическую основу. Его дальнейшие перспективы будут зависеть от позиции самой России и готовности государств ОТГ провести соответствующие консультации.

– Официальному выступлению Токаева на саммите предшествовали переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Казахстан одновременно развивает стратегическое партнерство с Турцией и поддерживает тесные отношения с Россией. Что показали итоги визита в Анкару с точки зрения дипломатического баланса и международных интересов Казахстана?

– Переговоры Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердили сохранение конструктивной атмосферы в отношениях Казахстана и Турции.

Оба лидера выразили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества, включая увеличение двустороннего товарооборота до 15 млрд долларов. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составлял порядка 5,4 млрд долларов.

Таким образом, речь идет о достаточно существенном расширении торгово-экономических связей.

На этом фоне предложение президента Казахстана относительно участия России в ОТГ представляет отдельный интерес.

Казахстан развивает отношения с Турцией как одним из ключевых партнеров в тюркском мире. Одновременно сохраняется значимость сотрудничества с Россией, в том числе в рамках действующих евразийских механизмов.

Поэтому инициативу Токаева можно рассматривать в контексте стремления Казахстана развивать международное взаимодействие без противопоставления различных направлений своей внешней политики.

При этом конкретные перспективы подключения России к деятельности ОТГ будут определяться дальнейшими переговорами и решениями участников Организации.

– Значительное место в выступлении Токаева заняли транспортные коридоры. Президент подчеркнул необходимость развития не только Среднего коридора, но и направления Север – Юг. Насколько такая политика отражает экономические интересы Казахстана и сохраняет пространство для сотрудничества с Россией?

– Дальнейшее развитие Среднего коридора ожидаемо стало одним из центральных вопросов саммита.

Согласно приведенным президентом Казахстана данным, объем железнодорожных грузоперевозок между нашей страной и другими участниками ОТГ увеличился на 10%, приблизившись к 40 млн тонн.

Автомобильные грузоперевозки выросли на 20% и достигли 6,5 млн тонн.

Эти показатели свидетельствуют о расширении транспортно-логистического взаимодействия Казахстана с государствами Организации.

Однако важно учитывать, что Казахстан заинтересован не только в развитии Среднего коридора. Президент Токаев также подчеркнул значение других транспортных направлений, включая коридор Север – Юг.

Следовательно, речь идет о расширении общей транспортной взаимосвязанности Евразии, а не о концентрации исключительно на одном международном маршруте.

В данном контексте сотрудничество с Россией также сохраняет важное значение, поскольку она участвует в формировании транспортных и торговых связей на евразийском пространстве.

Таким образом, транспортная повестка саммита имеет непосредственное отношение к предложению Казахстана о возможном расширении взаимодействия ОТГ с Россией.

– Касым-Жомарт Токаев вновь подчеркнул, что ОТГ не должна превращаться в военный альянс, и предложил укрепить ее институциональные механизмы, включая создание Совета постоянных представителей. Как эти инициативы соотносятся между собой и что они означают для дальнейшего развития Организации?

– Руководство Казахстана демонстрирует последовательность в вопросе недопущения преобразования ОТГ в военный альянс.

Не исключено, что идеи расширения сотрудничества в военной сфере обсуждаются среди представителей отдельных государств Организации. Во всяком случае, президент Азербайджана Ильхам Алиев открыто предлагал развивать многостороннее взаимодействие в сфере обороны и проводить совместные военные учения.

Однако позиция Астаны заключается в том, чтобы сосредоточить деятельность ОТГ главным образом на вопросах экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества.

В этом контексте следует рассматривать и инициативы президента Токаева по совершенствованию внутренних механизмов Организации.

В частности, он вновь напомнил о необходимости создания Совета постоянных представителей при ОТГ. Это предложение было озвучено казахстанской стороной еще на предыдущих этапах развития объединения.

Представляется, что создание такого органа позволит повысить уровень взаимодействия государственных структур участников ОТГ и обеспечить более последовательную реализацию решений, принимаемых на саммитах.

Таким образом, Казахстан выступает одновременно за расширение международных связей Организации и совершенствование ее внутренних механизмов.

При этом принципиальным остается сохранение экономической и культурно-гуманитарной направленности ОТГ, без ее трансформации в новый военно-политический блок.