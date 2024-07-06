О чем говорил Токаев на саммите Организации тюркских государств

6 июля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что тема саммита "Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности" отвечает общим интересам всех стран. По его словам, сегодняшняя встреча нацелена на достижение таких ключевых приоритетов, как повышение благосостояния тюркских народов, определение новых направлений развития, укрепление братских уз и обеспечение стабильности в регионе.

По словам президента, Казахстан в качестве действующего председателя Организации тюркских государств вносит свой вклад в повышение эффективности ее деятельности.

"Мы приложим все усилия для укрепления международного статуса Организации. Под девизом Организации "TURKTIME!" мы наращиваем наше взаимодействие. На сегодняшний день проведено около 40 мероприятий. Выработаны новые механизмы сотрудничества между нашими странами в таких сферах, как социальная политика, деятельность правоохранительных органов, образование, технологии, инновации и промышленность. В сентябре в столице Казахстана пройдут 5-е Всемирные игры кочевников, которые призваны способствовать продвижению богатой тюркской культуры. Пользуясь случаем, хочу пригласить спортсменов из братских стран принять участие в этих зрелищных состязаниях", – сказал Токаев.

Далее он подчеркнул, что обеспечение глобальной безопасности и стабильности является одним из приоритетов внешней политики Казахстана. По его мнению, тюркские народы всегда должны сохранять солидарность.

"Наша сила в единстве. Есть только один действенный способ разрешить любые конфликты и противоречия – это конструктивный диалог. Поэтому мы в рамках председательства в Организации уделяем особое внимание принципу "Медиации". В этой связи хочу подчеркнуть наметившиеся положительные тенденции в деле установления мира между Азербайджаном и Арменией. Казахстан неизменно выступает в поддержку миротворческих усилий. Мы готовы в любое время предоставить свою площадку для мирных переговоров между Баку и Ереваном", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана обратил внимание на то, что сегодня мир охватили политические и экономические изменения, вследствие этого казавшаяся нерушимой глобальная архитектура безопасности начинает разрушаться.

Он указал на необходимость дальнейшего укрепления статуса Организации и поделился своим видением планов и приоритетных направлений ее деятельности.

"Необходимо расширить объем товарооборота и грузоперевозок с членами ОТГ и другими странами. Следует в полной мере использовать потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута. Сегодня объем контейнерных перевозок по данному коридору увеличился вдвое по сравнению с 2023 годом. В целях сокращения времени доставки грузов нами была запущена мультимодальная цифровая платформа Digital Trade Corridor. В этом направлении с нами тесно сотрудничает азербайджанская сторона. В настоящий момент завершена интеграция двусторонних железнодорожных администраций. Благодаря этому в прошлом году объем грузоперевозок по Среднему коридору вырос на 65%, или почти 3 млн тонн. Помимо этого, возможности морского хаба в порту Актау позволяют нарастить число перевозимых контейнеров до 300 тысяч. Морская гавань принимает суда стран Каспийского бассейна и Центральной Азии", – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев остановился на возможностях развития экономики тюркских государств.

"Для развития экономического сотрудничества необходимо укреплять связи в финансовой сфере. Необходимо создать Совет тюркских центральных банков. Предлагаю также создать Общетюркскую патентную организацию. В этом году состоялась инаугурация Совета управляющих Тюркского инвестиционного фонда. Уверен, что его деятельность окажет положительное влияние на развитие экономики и финансово-инвестиционной сферы", – сказал лидер Казахстана.

Следующим важным направлением в выступлении было названо развитие коммуникаций.

"В настоящее время ведутся работы по прокладке волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря. Этот проект позволит повысить эффективность нашего взаимодействия и создать условия для социально-экономического роста региона. Большое будущее имеют такие передовые технологии, как искусственный интеллект и спутниковые системы. Мы уделяем повышенное внимание подготовке кадров в области искусственного интеллекта. В этой связи на базе платформ ведущих мировых компаний мы планируем создать сеть специальных школ. Мы создали технопарк Astana Hub, который занимается IT-стартапами в Центральной Азии. Призываю вас использовать потенциал этого хаба". Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что для наших стран особенно важен вопрос сохранения самобытной цивилизации и национальных языков. Он предложил с помощью искусственного интеллекта разработать "Большую языковую тюркскую модель".

По словам Касым-Жомарта Токаева, большое значение имеет управление изменением климата.

"По словам экспертов, существует 80-процентная вероятность того, что повышение средней температуры в мире достигнет 1,5 градуса по Цельсию. Климатическая ситуация осложняется. Аномальная жара, лесные пожары, засухи и наводнения, происходящие в разных уголках мира, наглядно подтверждают эту тенденцию. Мы готовы укрепить сотрудничество с тюркским миром по вопросам климата. В этом году мы планируем принять активное участие в работе климатической конференции СОР29, которая пройдет в Азербайджане. Казахстан ответственно относится к обязательствам по изменению климата. В 2026 году мы проведем Региональный климатический саммит под эгидой ООН. Уверен, наши тюркские братья примут активное участие в его работе". Касым-Жомарт Токаев

Как подчеркнул президент Казахстана, необходимо объединить усилия для решения экологических проблем Каспийского и Аральского морей.

"Мы отметили важность наращивания логистического потенциала Каспийского моря. При этом недопустимо игнорировать его экологические вопросы. Море находится на грани исчезновения. Важнейшей задачей является защита его окружающей среды, флоры и фауны. Следует выработать конкретные решения, направленные на спасение Каспия. Пришло время активизировать взаимодействие ученых тюркских стран. Для этого необходимо широко использовать возможности Центрально-Азиатского института экологических исследований в Алматы. Призываю оказать ему научно-техническую поддержку. Кроме того, не может не вызывать беспокойства высыхание Аральского моря и опустынивание его территории. Следует рекультивировать территорию, пострадавшую от экологической катастрофы. Предлагаю наладить тесное сотрудничество с венгерским Институтом профилактики пустыни. Кроме того, важно эффективно использовать водные ресурсы трансграничных рек. Для этого необходимо шире применять водосберегающие технологии", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В заключение президент Казахстана отметил, что сегодняшнее заседание позволило всесторонне обсудить важные вопросы. По его мнению, подобные встречи вносят значительный вклад в повышение авторитета тюркского мира на международном уровне и укрепление связей между братскими народами.

Сегодня, 6 июля 2024 года, президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств. Перед саммитом его лично встретил президент Азербайджана Ильхан Алиев.