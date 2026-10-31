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Общество

Оскорбительная надпись на машине обернулась арестом для водителя

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 04:15 Фото: unsplash
В Астане водителя Toyota Camry арестовали на 10 суток из-за оскорбительной надписи на автомобиле, сообщает Zakon.kz.

Мужчина разместил на автомобиле надпись оскорбительного содержания. Видео быстро разошлось по социальным сетям. Как сообщили в специализированном суде по административным правонарушениям города Астаны, инцидент произошел вечером 28 октября 2026 года.

Суд установил, что действия водителя выражали неуважение к окружающим и нарушали общественный порядок.

31 октября суд признал мужчину виновным в совершении мелкого хулиганства и ему назначили 10 суток административного ареста.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Полиция Алматы показала устрашающее видео с кровавыми следами на машинах и конечностями в багажнике.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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