Оскорбительная надпись на машине обернулась арестом для водителя
Фото: unsplash
В Астане водителя Toyota Camry арестовали на 10 суток из-за оскорбительной надписи на автомобиле, сообщает Zakon.kz.
Мужчина разместил на автомобиле надпись оскорбительного содержания. Видео быстро разошлось по социальным сетям. Как сообщили в специализированном суде по административным правонарушениям города Астаны, инцидент произошел вечером 28 октября 2026 года.
Суд установил, что действия водителя выражали неуважение к окружающим и нарушали общественный порядок.
31 октября суд признал мужчину виновным в совершении мелкого хулиганства и ему назначили 10 суток административного ареста.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Полиция Алматы показала устрашающее видео с кровавыми следами на машинах и конечностями в багажнике.
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