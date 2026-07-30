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Общество

Проводы невесты обернулись для казахстанца арестом на пять суток

Фейерверки в ночное время, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 08:22 Фото: Zakon.kz
В Астане после завершения мероприятия "Қыз ұзату" 22-летний мужчина арестован сроком на пять суток, сообщает Zakon.kz.

Такое решение принял суд после выявления факта нарушения тишины и общественного порядка возле одного из ресторанов столицы, передает пресс-служба ДП города Астаны. А все дело в том, что мужчина запустил пиротехнические изделия, нарушив покой жителей близлежащих жилых комплексов.

Полиция Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 08:22

Фото: пресс-служба ДП Астаны

Также трое участников мероприятия, сопровождавших завершение торжества шумными действиями, нарушили тишину и покой граждан. Они привлечены к ответственности за нарушение тишины.

"Праздничные мероприятия должны проходить с соблюдением общественного порядка. Нарушение тишины, а также действия, выражающие явное неуважение к окружающим, влекут административную ответственность, предусмотренную законодательством", – напомнили в Департаменте полиции города Астаны.

Также в Астане одни и те же квартиры застройщик продавал разным покупателям.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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