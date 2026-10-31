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Общество

Кровавые следы на машинах и конечности в багажнике: полиция Алматы показала устрашающее видео

Алматы, Хэллоуин, автомобили, дороги, полиция, предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 15:26 Фото: Instagram/almaty.police
Сегодня, 31 октября 2026 года, пресс-служба Департамента полиции (ДП) Алматы обратилась с важным предупреждением к водителям из-за праздника Хэллоуин, который отмечается ежегодно в ночь на 1 ноября, сообщает Zakon.kz.

В Instagram полиция опубликовала устрашающее видео.

"Кровавые следы на кузове, окровавленные отпечатки рук и человеческие конечности, свисающие из багажника. Нет, это не кадры из фильма ужасов. Подобные декорации появились на улицах Алматы. В преддверии Хэллоуина некоторые автомобилисты решили превратить свои машины в передвижные декорации к празднику. Однако то, что одним кажется развлечением, для других может стать настоящим поводом для тревоги".Пресс-служба ДП Алматы

Стражи порядка подчеркнули, что имитация места преступления на городских дорогах – сомнительная затея.

"Подобные визуальные эффекты способны вызвать панику, спровоцировать обращения в экстренные службы и отвлечь внимание других участников движения. Есть и правовая сторона вопроса. Согласно Правилам дорожного движения, перевозимые предметы не должны ограничивать обзор водителя, затруднять управление, закрывать государственные номера, световые приборы и создавать опасность для окружающих".Пресс-служба ДП Алматы

В зависимости от характера декораций и выявленных нарушений, как пояснили в полиции Алматы, водителю может грозить административная ответственность, в том числе по ст. 590 ("Нарушение правил эксплуатации транспортных средств") КоАП РК.

"Полиция призывает автомобилистов не превращать общественные дороги в площадку для сомнительных экспериментов. Праздник заканчивается, а ответственность за безопасность на дороге".Пресс-служба ДП Алматы

Ранее мы рассказывали о том, какие традиции и запреты стоит знать на Хэллоуин. О 5 способах устроить ночь, которую не забудут даже призраки, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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