"Казгидромет" обратился к жителям 11 городов с предупреждением
Фото: pexels
Синоптики предупредили жителей сразу нескольких городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 1 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в "Казгидромете", 1 ноября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Уральск, Актобе, Шымкент, Алматы, Туркестан, ночью в городах Атырау, Астана.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Также специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на ноябрь.
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