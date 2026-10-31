Теплее, чем обычно, но с морозами до -18°С и сильными снегопадами: "Казгидромет" дал прогноз на ноябрь-2026

Сегодня, 31 октября 2026 года, специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на следующий месяц, сообщает Zakon.kz.

Согласно консультативному прогнозу, ноябрь на большей части республики ожидается теплее обычного на 1-2 градуса, в северо-западной части страны – около климатической нормы.

Сильные снегопады и ливни

"В течение месяца по Казахстану ожидается неустойчивый характер погоды. Прогнозируются осадки, в отдельные дни – сильные осадки, усиление ветра с низовой метелью, туманы и гололедные явления". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

По данным синоптиков, в течение первой недели ноября будет преобладать относительно теплая малооблачная погода без осадков. Лишь на северо-востоке и востоке страны в самом начале месяца пройдут осадки в виде дождей и мокрого снега, в ночные часы возможны туманы.

"В середине первой декады в западных регионах страны с влиянием активного циклона из районов Черного моря ожидаются осадки (дожди с переходом в снег), к концу декады – ненастная и ветренная погода с осадками прогнозируется в остальных регионах республики, в южной половине Казахстана ожидаются преимущественно дожди. Неустойчивая погода будет сопровождаться туманами, гололедными явлениями и усилением ветра с порывами до 15-28 м/с". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Морозы до -18°С

В начале месяца основной фон температуры воздуха составит:

на западе, юго-западе, юге, юго-востоке страны днем +12...+22°С ,

, на севере, северо-западе (Костанайская область), в центре и на востоке ночью колебание от -1...-8°С до 0...+5°С, днем +5...+13°С.

В конце первой декады ожидается понижение температурного фона днем:

в северной половине страны – до 0...+5°С ,

, в южной половине – до +8...+13°С ,

, на западе – до +2...+10°С ,

, в горных районах Казахстана ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3...+2°С до -5...-10°С, днем +2...+10°С.

В течение второй и третьей декадах ноября температурный фон с частыми колебаниями ожидается:

в северной половине страны ночью от -1...-13°С до -3...+5°С , днем – от +1...+10°С до 0...-5°С ,

, днем – , в южной половине страны ночью от 0...-5°С до +2...+10°С , днем – от 0...+5°С до +7...+15°С ,

, днем – , однако в отдельные дни на севере, востоке и в центре страны ожидается понижение ночных температур воздуха до -10...-18°С.

"Примечание: прогноз погоды на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду", – добавили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Ранее синоптики предупредили, что в Казахстане 1 ноября 2026 года ожидаются заморозки до -8°С, сильный ветер и туман.

Материал по теме Опубликовано штормовое предупреждение на 1 ноября

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