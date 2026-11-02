Реализацию Послания в части развития энергетики обсудили депутаты Курултая

Вопросы реализации Послания президента "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле" в части развития энергетики обсудили в Комитете Курултая по экономической политике, промышленности и энергетике под председательством Натальи Годуновой.

В расширенном заседании приняли участие: вице-спикер Курултая Дания Еспаева, депутаты, представители профильных госорганов и энергетических предприятий страны.

Выступая с приветственным словом, заместитель председателя Курултая Дания Еспаева отметила, что среди ключевых направлений развития страны в новом историческом цикле президент особое место отвел энергетической отрасли.

"Глава государства в Послании особо подчеркнул, что в современных условиях достаточная обеспеченность энергетическими ресурсами становится решающим фактором, определяющим конкурентоспособность страны и даже ее экономическую самостоятельность. Сегодня энергетика напрямую влияет на развитие всей экономики. Достаточные объемы электроэнергии необходимы для запуска новых заводов, развития сельского хозяйства, а также функционирования систем искусственного интеллекта и центров обработки данных", – сказала вице-спикер.

Фото: пресс-служба Курултая

Дания Еспаева напомнила, что в Послании поставлены конкретные задачи, направленные на обеспечение развития энергетической отрасли. Среди них – обеспечение устойчивого профицита электрогенерирующих мощностей к 2029 году, ускорение реализации проектов строительства Балхашской и Мойынкумской атомных электростанций, подготовка отечественных специалистов, трансфер технологий и другие.

Фото: пресс-служба Курултая

Кроме того, как подчеркнула председатель профильного комитета Наталья Годунова, президент поручил строить новые и модернизировать действующие электростанции и линии электропередачи, развивать различные виды генерации. Эти меры особенно важны в условиях масштабной задачи по построению цифровой экономики на основе ИИ. Развитие такой инфраструктуры требует значительных объемов электроэнергии, потребность в которой будет постоянно расти. Она отметила, что сегодня от энергетических решений зависит, какой будет экономика Казахстана через пять, десять и двадцать лет.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил, что сегодня энергосистема Казахстана насчитывает 254 энергоисточника, в том числе 172 объекта ВИЭ. Их общая установленная мощность составляет 27,1 ГВт. До конца 2029 года планируется ввести еще 13,3 ГВт новых мощностей. Помимо покрытия прогнозируемой потребности населения и экономики, это позволит сформировать 20-процентный профицит генерирующих мощностей.

Фото: пресс-служба Курултая

Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев сообщил, что во исполнение поручений главы государства предусматривается создание государственного стратегического резерва урана, который обеспечит сырьем собственные АЭС и перспективные производства ядерно-топливного цикла. По проекту АЭС "Балхаш" завершаются инженерно-изыскательские работы, все необходимые международные соглашения подписаны. Начало строительных работ запланировано на 2027 год. Для АЭС "Мойынкум" определен район строительства, ведется подготовка соответствующих межправительственных документов по проекту.

На заседании также выступили руководители крупнейших компаний энергетического сектора. Председатель Правления АО НАК "Казатомпром" Меиржан Юсупов рассказал о развитии урановой промышленности и ядерного топливного цикла с учетом долгосрочных потребностей атомной энергетики Казахстана. О статусе реализации проектов строительства атомных электростанций проинформировал генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Ернат Бердигулов. Председатель Правления АО "Самрук-Энерго" Ансар Айдаров представил информацию о вводе новых генерирующих мощностей, а председатель Правления АО "KEGOC" Наби Айтжанов – о развитии единой электроэнергетической системы Казахстана.

Фото: пресс-служба Курултая

В свою очередь, депутат Курултая Бекжан Алимкулов остановился на законодательном обеспечении энергетических приоритетов, обозначенных в Послании президента. Он рассказал, что на рассмотрении Курултая находятся два законопроекта, которые направлены на решение вопросов энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также развития альтернативных источников энергии. По словам депутата, эти два направления взаимно дополняют друг друга. Если энергосбережение направлено на рациональное использование ресурсов, то развитие альтернативной энергетики позволит расширить возможности энергоснабжения и повысить гибкость энергосистемы.

В ходе обсуждения депутаты затронули широкий круг вопросов, касающихся дальнейшего развития энергетической отрасли. В частности, они интересовались механизмами балансировки энергосистемы, перспективами применения маломодульных реакторов в долгосрочных планах развития атомной энергетики, а также форматами внедрения систем накопления электроэнергии. Кроме того, были подняты вопросы расширения теплоэлектроцентралей в небольших промышленных городах, в том числе в Шахтинске.

В заключение заседания Наталья Годунова отметила, что ключевая задача на сегодня – обеспечить практическую реализацию намеченных планов. Для каждого проекта должны быть определены четкие сроки, подтверждено финансирование и закреплена персональная ответственность. При этом контроль должен основываться на фактической готовности объектов, своевременном выявлении возможных задержек и устранении их причин.