Приоритеты Послания президента находят отражение в развитии ВКО

Развитие транспортно-логистической инфраструктуры, укрепление энергетического потенциала и модернизация системы здравоохранения – важные направления Послания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле".

В Восточно-Казахстанской области по этим направлениям уже реализуются крупные проекты, которые должны повысить инвестиционную привлекательность региона, улучшить качество жизни населения и создать новые возможности для его дальнейшего развития.

Особое внимание в Послании глава государства уделил транспортно-логистической отрасли, подчеркнув ее стратегическое значение для экономики страны. Президент отметил необходимость ускоренного строительства и модернизации дорог, железнодорожной и авиационной инфраструктуры, развития логистических маршрутов.

Для Восточного Казахстана это направление имеет особое значение. По прямому поручению президента в регионе завершается строительство аэропортов в Зайсане и Катон-Карагае. Новые воздушные гавани призваны повысить транспортную доступность отдаленных территорий, упростить поездки жителей и туристов, а также дать дополнительный импульс развитию предпринимательства и туристической отрасли. В перспективе они станут важной частью транспортной инфраструктуры области и страны.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Еще один ключевой приоритет Послания – энергетическая безопасность. Касым-Жомарт Токаев назвал нынешнее время "эрой электричества", подчеркнув, что надежное энергоснабжение становится одним из основных условий экономического роста и развития современных технологий.

"В Восточно-Казахстанской области этому направлению уделяется особое внимание. В регионе реализуются проекты в сфере тепло- и гидроэнергетики, включая строительство ТЭЦ и развитие гидроэнергетических мощностей. Продолжается работа по развитию по строительству Тургусунской ГЭС -2 и модернизации действующих энергетических объектов. Эти меры направлены на повышение надежности энергоснабжения, обновление инфраструктуры и создание условий для дальнейшего развития промышленности и экономики региона". Пресс-служба акимата ВКО

Важная часть региональной повестки – модернизация системы здравоохранения и повышение доступности специализированной медицинской помощи. В области готовится к открытию центр гематологии, который расширит возможности оказания высокотехнологичной помощи пациентам с заболеваниями крови и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, строится многопрофильная больница на 300 коек. Новый медицинский объект позволит укрепить лечебную базу региона и улучшить условия оказания медицинской помощи жителям Восточного Казахстана.

"Эти проекты отражают общий подход, обозначенный главой государства: развитие страны должно опираться на современную инфраструктуру, надежную энергетику и доступные качественные социальные услуги. Важен не только сам факт строительства новых объектов, но и конкретный результат, который они принесут людям и экономике". Пресс-служба акимата ВКО

По итогам совещания аким ВКО Нурымбет Сактаганов поручил профильным управлениям внимательно изучить положения Послания и подготовить комплексный областной план мероприятий. В документе предстоит определить конкретные задачи, ответственных исполнителей, сроки и ожидаемые результаты по каждому направлению.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Последовательная реализация обозначенных президентом приоритетов позволит увязать текущие региональные проекты с общенациональными задачами. Для Восточного Казахстана это возможность укрепить транспортную связанность, повысить энергетический потенциал, развивать туристические территории и совершенствовать социальную инфраструктуру. Главный ориентир – чтобы масштабные проекты обеспечивали долгосрочный эффект и способствовали повышению качества жизни жителей области.