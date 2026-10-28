#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+11°
$
455.63
507.89
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+11°
$
455.63
507.89
5.65
Политика

Приоритеты Послания президента находят отражение в развитии ВКО

заседание, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 16:10 Фото: пресс-служба акимата ВКО
Развитие транспортно-логистической инфраструктуры, укрепление энергетического потенциала и модернизация системы здравоохранения – важные направления Послания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле".

В Восточно-Казахстанской области по этим направлениям уже реализуются крупные проекты, которые должны повысить инвестиционную привлекательность региона, улучшить качество жизни населения и создать новые возможности для его дальнейшего развития.

Особое внимание в Послании глава государства уделил транспортно-логистической отрасли, подчеркнув ее стратегическое значение для экономики страны. Президент отметил необходимость ускоренного строительства и модернизации дорог, железнодорожной и авиационной инфраструктуры, развития логистических маршрутов.

Для Восточного Казахстана это направление имеет особое значение. По прямому поручению президента в регионе завершается строительство аэропортов в Зайсане и Катон-Карагае. Новые воздушные гавани призваны повысить транспортную доступность отдаленных территорий, упростить поездки жителей и туристов, а также дать дополнительный импульс развитию предпринимательства и туристической отрасли. В перспективе они станут важной частью транспортной инфраструктуры области и страны.

заседание, ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 16:10

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Еще один ключевой приоритет Послания – энергетическая безопасность. Касым-Жомарт Токаев назвал нынешнее время "эрой электричества", подчеркнув, что надежное энергоснабжение становится одним из основных условий экономического роста и развития современных технологий.

"В Восточно-Казахстанской области этому направлению уделяется особое внимание. В регионе реализуются проекты в сфере тепло- и гидроэнергетики, включая строительство ТЭЦ и развитие гидроэнергетических мощностей. Продолжается работа по развитию по строительству Тургусунской ГЭС -2 и модернизации действующих энергетических объектов. Эти меры направлены на повышение надежности энергоснабжения, обновление инфраструктуры и создание условий для дальнейшего развития промышленности и экономики региона". Пресс-служба акимата ВКО

Важная часть региональной повестки – модернизация системы здравоохранения и повышение доступности специализированной медицинской помощи. В области готовится к открытию центр гематологии, который расширит возможности оказания высокотехнологичной помощи пациентам с заболеваниями крови и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, строится многопрофильная больница на 300 коек. Новый медицинский объект позволит укрепить лечебную базу региона и улучшить условия оказания медицинской помощи жителям Восточного Казахстана.

"Эти проекты отражают общий подход, обозначенный главой государства: развитие страны должно опираться на современную инфраструктуру, надежную энергетику и доступные качественные социальные услуги. Важен не только сам факт строительства новых объектов, но и конкретный результат, который они принесут людям и экономике". Пресс-служба акимата ВКО

По итогам совещания аким ВКО Нурымбет Сактаганов поручил профильным управлениям внимательно изучить положения Послания и подготовить комплексный областной план мероприятий. В документе предстоит определить конкретные задачи, ответственных исполнителей, сроки и ожидаемые результаты по каждому направлению.

ВКО, заседание, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 16:10

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Последовательная реализация обозначенных президентом приоритетов позволит увязать текущие региональные проекты с общенациональными задачами. Для Восточного Казахстана это возможность укрепить транспортную связанность, повысить энергетический потенциал, развивать туристические территории и совершенствовать социальную инфраструктуру. Главный ориентир – чтобы масштабные проекты обеспечивали долгосрочный эффект и способствовали повышению качества жизни жителей области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда
16:23, Сегодня
Не просто путь из точки "А" в точку "Б": политолог о важности развития логистики и модернизации инфраструктуры
Послание президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
10:59, Сегодня
Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – видео
Каких результатов удалось достичь в модернизации инфраструктуры и развитии регионов РК
08:10, 24 ноября 2023
Модернизация ЖКХ и развитие регионов – реализация предвыборной программы Токаева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Лейла Фернандес сжимает кулак на турнире в Нинбо
17:02, Сегодня
Фернандес может "отомстить" Рыбакиной за разгром в Нинбо, если пройдёт в 1/4 финала Токио
Чемпионат мира по борьбе
16:43, Сегодня
Чемпионат мира по борьбе: Жамиля Бакбергенова проиграла в полуфинале
Чемпионат мира по борьбе
16:40, Сегодня
Мужская сборная Казахстана по вольной борьбе узнала первых соперников на чемпионате мира
Эдгар Берланга тренируется в зале
16:23, Сегодня
Бывшего соперника Альвареса Берлангу арестовали по обвинению в нападении
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: