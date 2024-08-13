Миллионные штрафы пришлось заплатить предприятию из Карагандинской области

Прокуратура Каркаралинского района Карагандинской области провела проверку соблюдения экологического законодательства после жалоб жителей. Выяснилось, что ТОО "Алтай Полиметаллы" (далее – товарищество) сбрасывало сточные воды на открытый рельеф, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы прокуратуры за 13 августа 2024 года, для проверки прокурор района обратился с требованием в Департамент экологии области.

Результаты показали, что предприятие вело деятельность без государственной экологической экспертизы и разрешения на выбросы в окружающую среду, что нарушает нормы Экологического кодекса.

В результате Каркаралинский районный суд признал предприятие виновным и оштрафовал на 313,9 млн тенге по статьям 332 ч. 1 и 328 ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях РК.

"Кроме того, судебным исполнителем была приостановлена работа комплекса биологической очистки сточных вод товарищества до устранения нарушений". Прокуратура Карагандинской области

Также отмечено, что административный штраф взыскан, предприятие принимает меры по устранению нарушений.

Ранее в АФМ рассказали, что бывший заместитель директора ТОО "Балхаш Жылу" и главный бухгалтер предприятия осуждены за хищение бюджетных средств. Они за несколько лет похитили более 708 млн тенге, предназначенных для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ и сетей теплоснабжения Балхаша.