12 акимов оштрафовали в ВКО: названа причина
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В Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области 12 акимов сельских округов привлечены к административной ответственности, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в прокуратуре ВКО 12 октября 2026 года, в рамках реализации республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" прокуратурой Глубоковского района по результатам анализа спутниковых снимков и визуального обследования территории района выявлено 15 несанкционированных свалок.
"За нарушение правил благоустройства сотрудниками полиции к административной ответственности привлечены 177 лиц. Кроме того, по мерам прокурорского реагирования за ненадлежащее осуществление контроля к административной ответственности привлечены 12 акимов сельских округов. Наложенные административные штрафы оплачены в полном объеме".Прокуратура Восточно-Казахстанской области
Надзорный орган призвал жителей соблюдать чистоту и порядок, бережно относиться к окружающей среде и не допускать образования стихийных свалок.
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