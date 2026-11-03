21 млн тенге на объявлениях в Instagram заработал астанчанин: схема довела до тюрьмы

Житель Астаны, имеющий опыт в установке натяжных потолков, изготовлении и продаже мебели, решил подзаработать, но при этом ничего не делая, сообщает Zakon.kz.

Он размещал в Instagram объявления, заключал договоры, получал от людей предоплату наличными либо переводами, после чего переставал выходить на связь.

"Таким способом осужденный обманул 15 граждан и завладел их денежными средствами на общую сумму свыше 21 млн тенге", – рассказали в прокуратуре Астаны 3 ноября 2026 года.

Приговором суда ему назначено 4 года 6 месяцев лишения свободы.

Гражданские иски потерпевших о взыскании причиненного материального ущерба удовлетворены.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Прокуратура Астаны просит быть внимательными при заказе товаров и услуг через социальные сети.

Перед внесением предоплаты рекомендуется проверить информацию об исполнителе, изучить отзывы, убедиться в наличии реальных контактных данных и не переводить значительные суммы без подтверждения добросовестности продавца или исполнителя.

Еще одна астанчанка решила приумножить свой бюджет, обещая помочь с покупкой квартир по льготной программе.