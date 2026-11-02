Пожилая астанчанка нажилась на мечте казахстанцев о собственном жилье

В Астане полицейские задержали двух женщин, подозреваемых в мошенничестве с ипотекой, сообщает Zakon.kz.

В первом случае 33-летняя жительница столицы предлагала своим знакомым помощь в оформлении ипотеки. Об этом сообщили в Департаменте полиции (ДП) Астаны 2 ноября 2026 года.

"Доверившись ее обещаниям, граждане передавали ей денежные средства. После этого женщина перестала выходить на связь. Сумма причиненного ущерба составила 3,2 миллиона тенге", – проинформировали в ДП Астаны.

В другом случае 62-летняя женщина присваивала деньги под предлогом предоставления квартиры по государственной программе. По одному из эпизодов сумма причиненного ущерба составила около 3 миллионов тенге.





"По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", – уточнили в ведомстве.

В полиции призывают казахстанцев быть бдительными и не доверять обещаниям быстрого оформления ипотеки или получения жилья. Перед передачей денежных средств необходимо тщательно проверять достоверность предлагаемой информации и не доверять сомнительным посредникам.

Другую жительницу Астаны уже осудили за мошенничество на сумму более 155 млн тенге. Женщина обещала инвесторам прибыль от перепродажи квартир в Алматы, но в итоге оставила 19 человек с непогашенными кредитами.

