События

Нигерийцы незаконно натягивали потолки в Астане

Фото: ДП Астаны
Полиция Астаны выявила нелегальных рабочих из Нигерии, которые занимались установкой натяжных потолков, сообщает Zakon.kz.

В ходе одного из рейдов полицейскими выявлен факт незаконного привлечения к труду шести граждан Нигерии. Иностранцы осуществляли ремонтные работы без документов, удостоверяющих личность и право на пребывание в стране. Как выяснилось, мужчины занимались установкой натяжных потолков, сообщили в ДП Астаны 18 октября 2025 года.

"По всем фактам лица, осуществлявшие незаконную трудовую деятельность, а также их работодатели привлечены к административной ответственности", – уточнили в полиции.

Столичная полиция напоминает, что привлечение к работе иностранных граждан без разрешительных документов, равно как и осуществление незаконной трудовой деятельности, влечет ответственность. Закон предусматривает административные штрафы, а в ряде случаев – выдворение за пределы страны.

Также сообщается, что в столице продолжается ОПМ "Нелегал", направленное на выявление и пресечение фактов незаконного пребывания и трудовой деятельности иностранных граждан. Полицейские ежедневно проводят рейды и проверки по местам возможного привлечения иностранной рабочей силы.

1 октября Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Нигерии с 65-летием независимости страны. 

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
