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Общество

13 АСИ перестали работать на дорогах: в Минтранспорта назвали причину

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 11:38 Фото: Zakon.kz
Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров в своем ответе на депутатский запрос рассказал о состоянии автоматизированных систем измерения (АСИ) на дорогах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Автоматизированные системы измерения помогают определить степень перевеса большегрузов на дорогах.

"По 13 из 42 функционирующих комплексов передача данных в ЕРАП приостановлена до завершения процедур поверки и сертификации средств измерений. Использование оборудования без действующих сертификатов для оформления материалов об административных правонарушениях не допускается. На основании обращений балансодержателей министерством обеспечено обновление 6 сертификатов", – говорится в ответе.

Как отмечается, из 42 комплексов, передающих данные в транспортную базу данных, по 29 обеспечена передача сведений в процессинговый центр Единого реестра административных производств.

"Работа по устранению неисправностей, своевременному проведению поверки и сертификации оборудования, а также обеспечению бесперебойного функционирования АСИ ведется на системной основе путем направления соответствующих писем в местные исполнительные органы и АО "НК "КазАвтоЖол", – добавил Максат Калиакпаров.

Ранее мы писали о статистике превышения весогабаритных параметров на дорогах Казахстана.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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