Кто портит казахстанские дороги – в правительстве озвучили статистику

Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров в своем ответе на депутатский запрос озвучил статистику превышения весогабаритных параметров на дорогах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, большая часть нарушений зафиксирована со стороны иностранных большегрузов.

"Из порядка 76 тысяч зарегистрированных фактов превышения весогабаритных параметров более 30 тысяч связаны с проездом иностранных транспортных средств, сведения о которых отсутствуют в доступных информационных базах. Еще более 15 тысяч фактов относятся к автобусам, в отношении которых привлечение к административной ответственности по материалам автоматизированных станций измерения не осуществляется в соответствии с установленными правилами", – говорится в ответе.

По остальным фактам оформление административных материалов затруднено ввиду несоответствия фотоматериалов установленным требованиям и невозможности распознавания государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств.

"Кроме того, зафиксированы случаи умышленного повреждения оборудования АСИ в результате поджогов в Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской областях и области Жетысу. По указанным фактам проводятся следственные мероприятия и восстановительные работы", – добавил вице-министр.

Ранее мы писали, что в Казахстане будут по-новому строить дороги.