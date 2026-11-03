Умерла старейшая жительница Казахстана: ей было 116 лет

На 117-м году жизни не стало Туймегуль Темирбаевой – старейшей жительницы Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 3 ноября 2026 года, проинформировал Kazinform.

"Скончалась старейшая жительница Казахстана Туймегуль Темирбаева. Ей было 116 лет", – сообщили изданию в акимате области Улытау.

Туймегуль Темирбаева жила в селе Кызылжар области Улытау. Она родилась в 1910 году и была самым пожилым гражданином Казахстана: в 2026-м она отметила свой 116-й день рождения.

Большую часть своей жизни Туймегуль апа посвятила семье и труду. Вместе с супругом Аязбаем Темирбаевым она занималась разведением лошадей и всю жизнь честно трудилась. Она была любимой бабушкой 15 внуков и 25 правнуков.

Секрет долгой жизни, как ранее рассказывала Туймегуль Темирбаева, заключается в честном труде, добрых намерениях и любви к близким.

В акимате области Улытау выразили соболезнования родным и близким долгожительницы:

"В связи с кончиной Туймегуль Темирбаевой, старейшей жительницы Казахстана, перешагнувшей вековой рубеж и ставшей свидетельницей целой эпохи, выражаем искренние соболезнования ее родным, близким и всей семье. За свою долгую и поучительную жизнь Туймегуль апа стала бабушкой 15 внуков и прабабушкой 25 правнуков, воспитала не одно поколение потомков. Она была мудрым наставником для своей семьи, ее опорой и душой. Туймегуль апа была человеком, который заботился не только о благополучии родных, но и о благополучии всей страны. Она никогда не оставалась в стороне от важных событий в жизни государства, внимательно следила за происходящим в обществе и всегда переживала за судьбу страны. Уверены, что достойный жизненный путь и светлый образ женщины, прожившей целый век, останутся не только в памяти ее потомков, но и в истории нашей страны".

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23 августа 2026 года мы писали, что самая пожилая жительница Казахстана Туймегуль Темирбаева проголосовала на выборах в Курултай.

Во время голосования долгожительница выразила свои добрые пожелания стране, пожелав своим потомкам здоровья и благополучия, миру – спокойствия, а Казахстану – светлого будущего.