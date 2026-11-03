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Общество

Более килограмма: опасный груз выявили внутри юного иранца, прилетевшего в Казахстан

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 12:14 Фото: Zakon.kz
Юный иностранец прилетел из Ирана в Казахстан с набитым запрещенными веществами желудком, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре Мангистауской области 3 ноября 2026 года рассказали, что в мае он прибыл рейсом Горган (Иран) – Актау, перевозя внутри желудка 113 капсул с опием общей массой свыше одного килограмма. Их обнаружили сотрудники Комитета национальной безопасности.

"Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области приговорил несовершеннолетнего гражданина Ирана к 10 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и их незаконное приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта", – говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура области предупредила, что участие в незаконном обороте наркотиков влечет строгую уголовную ответственность – от 5 до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Астане в машине иностранцев обнаружили чемодан с наркотиками.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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