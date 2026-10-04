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Общество

Самой пожилой казахстанке – 116 лет: где живет больше всего долгожителей

Пожилая женщина, трость, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 06:43 Фото: pexels
По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в Казахстане насчитывается 300 граждан в возрасте 100 лет и более, сообщает Zakon.kz.

Самая пожилая казахстанка живет в области Улытау, она уже отметила 116-й день рождения.

"В самом крупном мегаполисе страны, в городе Алматы, проживает больше всего долгожителей, там насчитывается 41 человек в возрасте 100 лет и старше", – сообщили 3 октября 2026 года в ведомстве.

Второе место по численности долгожителей занимает Туркестанская область. В ней проживает 32 человека в возрасте 100 лет и старше. На третьем месте находится Алматинская область, где насчитывается 25 человек в возрасте 100 лет и старше.

А в тройку самых пожилых казахстанцев вошли жители области Улытау – 116 лет, Павлодарской области – 114 лет, Костанайской области – 111 лет.

Согласно статистике, на начало текущего года численность казахстанцев в возрасте 60 лет и старше составила 2 923 472 человека, или 14,2% населения РК.

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Камила Салкымбаева
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