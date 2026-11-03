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Общество

Глава Минздрава высказалась о планах повысить надбавки врачам поликлиник

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, прием у врача, врач, врачи, доктор, доктора, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 12:46 Фото: primeminister.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве 3 ноября 2026 года рассказала, что даст пересмотр надбавок медработникам поликлиник, передает корреспондент Zakon.kz.

Акмарал Альназарова отметила, что за последние несколько лет поэтапно повышалась зарплата в целом у всех медработников.

"Фактически с 2020 года в 2,5 раза повышена заработная плата всем без исключения. С 2025 года, с учетом имеющегося дефицита специальности, с учетом глубокого анализа по сменяемости специалистов, с учетом психоэмоциональной нагрузки, было принято решение по поэтапному увеличению надбавок. Так, с 1 января 2026 года повышена надбавка специалистам скорой медицинской помощи, которая находится на первом фланге и работает 24/7. Были повышены надбавки за психоэмоциональную и физическую нагрузку", – напомнила министр.

Также, по ее словам, с 1 января 2026 года увеличены надбавки специалистам инфекционной службы.

"Глава государства говорит, что следующим этапом нужно повысить надбавки специалистам первичного звена, потому что сегодня дефицит в первую очередь формируют специалисты поликлиник. Вторая причина – очень высокая текучесть, фактически до 50% в течение 12 месяцев идет сменяемость специалистов поликлиник. И третья причина – достаточно высокая нагрузка на специалистов, которые не могут сменить это место работы или уйти на перерыв. Участковый врач и участковая медсестра, с учетом ее работы на дому, на участке, несут большую психоэмоциональную нагрузку. Было поручено именно увеличить надбавки за непрерывной стаж работы, потому что мы этим решаем сразу несколько задач: в первую очередь закрепить специалистов на данном участке и в целом в первичном звене для того, чтобы уменьшить дефицит и повысить качество оказания медпомощи", – объяснила глава Минздрава.

28 октября 2026 года в Министерстве здравоохранения Казахстана раскрыли детали о грядущем повышении заработных плат медработникам.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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