Общество

Причину внезапной смерти молодого врача в Астане озвучила глава Минздрава

врач, Астана, смерть , фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 12:25 фото: facebook/Многопрофильная городская детская больница №1
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве 7 октября 2025 года назвала причину смерти детского анестезиолога и реаниматолога Александра Граба в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Акмарал Альназарова отметила, что смерть молодого доктора – большая потеря для всей системы, не только для отдельно взятой медицинской организации.

"Предварительный диагноз, который выставлен посмертно, – это инфаркт миокарда. К сожалению. Мои соболезнования семье, родителям. Очень молодой доктор. Он был реаниматологом-анестезиологом, которых у нас не хватает сегодня, тем более педиатр. Поэтому для нас и для меня лично это большая утрата", – сказала глава Минздрава.

Она при этом указала на большую психоэмоциональную нагрузку, которую сегодня испытывают все медицинские работники и большей частью специалисты сложных отраслей, таких как реанимация, акушерство и гинекология, перинатальные центры, неонатологи.

"Пользуясь возможностью, хотелось бы обратиться к нашему населению, чтобы все-таки мы отдавали должное труду наших медицинских работников, потому что мы сегодня на законодательном уровне их защищаем, социальными мерами поддержки их обеспечиваем. Но этого недостаточно. Поэтому, конечно, общество, я думаю, должно поддерживать всех медицинских работников. Это яркий пример того, что доктор действительно посвятил себя, свою жизнь, "сгорая сам, светил другим" и отдал свою жизнь медицине", – резюмировала Альназарова.

Ранее Альназарова прокомментировала смерть пациента в Костанайской области.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
