Кому из медиков и на сколько повысят зарплаты в Казахстане: названы суммы

В Министерстве здравоохранения Казахстана раскрыли детали о грядущем повышении заработных плат медработникам, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 28 октября 2026 года, президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что с 1 января 2027 года планируется ввести дополнительные выплаты для 77 тысяч работников участковой службы первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) за непрерывный стаж работы.

В Минздраве сообщили, что размер доплаты будет зависеть от продолжительности работы и может достигать 50% должностного оклада.

Предлагается установить следующие размеры доплат:

свыше 2 лет непрерывного стажа – 20% от должностного оклада;

свыше 3 лет – 30%;

свыше пяти лет – 50%.

В министерстве отметили, что благодаря введению доплат за непрерывный стаж работы заработная плата врачей общей практики с максимальным стажем в сельской местности может достичь с учетом доплаты 760 тысяч тенге , в городах – 607 тысяч тенге.

"В сельской местности заработная плата врачей общей практики с максимальным стажем может увеличиться с 534 до 760 тысяч тенге, среднего медицинского персонала – с 284 до 401 тысячи тенге. В городах зарплата врачей общей практики с максимальным стажем может вырасти с 425 до 607 тысяч тенге, среднего медицинского персонала – с 224 до 318 тысяч тенге", – уточнили в Минздраве.

Для специалистов с минимальным стажем тоже предусмотрено повышение оплаты труда. В сельской местности заработная плата врачей общей практики может увеличиться с 386 до 450 тысяч тенге, среднего медицинского персонала – с 221 до 256 тысяч тенге.

В городах зарплата врачей общей практики с минимальным стажем может вырасти с 307 до 358 тысяч тенге, среднего медицинского персонала – со 173 до 202 тысяч тенге.

Отдельные меры поддержки предлагаются также для психологов и социальных работников первичного звена . С учетом специфики их деятельности рассматривается введение дополнительных выплат за психоэмоциональную нагрузку.

В Министерстве здравоохранения напомнили, что повышение заработной платы медицинских работников проводится поэтапно с 2021 года.

В своем Послании президент также высказался об учителях. Любые изменения, по его словам, должны быть направлены на облегчение труда учителей и снижение излишней нагрузки на них. На практике эта задача пока не решена в полной мере.