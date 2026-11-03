Участники экоакции в Алматы собрали около 200 кг вторсырья

В Алмалинском районе Алматы на экоакции собрали около 200 кг вторсырья, сообщает Zakon.kz.

На территории ЖК Lake Town прошла экологическая акция по раздельному сбору отходов. По предварительным данным, участники собрали около 200 кг вторсырья. Об этом сообщили в ТОО "Eco Almaty".

На площадке принимали пластиковые крышки и бутылки, макулатуру, полиэтилен, стеклянную тару, алюминиевые банки, батарейки, а также ртутьсодержащие отходы, в том числе лампы.

Одной из самых заметных зон стали велошреддеры. С их помощью участники самостоятельно измельчали пластиковые крышки и могли увидеть один из этапов подготовки пластика к повторному использованию.

Акцию организовало экологическое сообщество ECO Network, которое занимается развитием культуры раздельного сбора отходов и экологическим просвещением.

Собранное вторсырье передано на дальнейшую переработку. Из переработанного пластика затем делают брелоки, подставки, предметы интерьера, мебель и даже арт-объекты.