Участники экоакции в Алматы собрали около 200 кг вторсырья
На территории ЖК Lake Town прошла экологическая акция по раздельному сбору отходов. По предварительным данным, участники собрали около 200 кг вторсырья. Об этом сообщили в ТОО "Eco Almaty".
На площадке принимали пластиковые крышки и бутылки, макулатуру, полиэтилен, стеклянную тару, алюминиевые банки, батарейки, а также ртутьсодержащие отходы, в том числе лампы.
Одной из самых заметных зон стали велошреддеры. С их помощью участники самостоятельно измельчали пластиковые крышки и могли увидеть один из этапов подготовки пластика к повторному использованию.
Акцию организовало экологическое сообщество ECO Network, которое занимается развитием культуры раздельного сбора отходов и экологическим просвещением.
Собранное вторсырье передано на дальнейшую переработку. Из переработанного пластика затем делают брелоки, подставки, предметы интерьера, мебель и даже арт-объекты.