Дожди, туман и +1°С надвигаются на Алматы, а что ждет Астану и Шымкент, – обновленный прогноз на 4-6 ноября
Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова
В ближайшие три дня в Астане ожидаются небольшие дожди и ночные заморозки до -5°С. В Алматы тоже будет дождливо и туманно, а температура воздуха ночью опустится до +1°С. Также дожди и туман ожидаются и в Шымкенте, но там воздух днем прогреется до +23°С, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в прогнозе погоды на 4, 5 и 6 ноября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет".
Прогноз погоды по Астане
- 4 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем +5...+7°С.
- 5 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, ночью 3-8, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°С, днем +7...+9°С.
- 6 ноября: переменная облачность, во второй половине дня небольшие дожди. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +9...+11°С.
Прогноз погоды по Алматы
- 4 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +16...+18°С.
- 5 ноября: переменная облачность, днем временами дожди. Ветер северо-восточный, восточный, 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +12...+14°С.
- 6 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью временами туман. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +14...+16°С.
Материал по теме
Дождь, снег и неожиданное тепло: каким будет ноябрь в Алматы, рассказали в "Казгидромете"
Прогноз погоды по Шымкенту
- 4 ноября: переменная облачность, днем дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +18...+20°С.
- 5 ноября: переменная облачность, ночью дожди. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +16...+18°С.
- 6 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +21...+23°С.
Материал по теме
Теплее, чем обычно, но с морозами до -18°С и сильными снегопадами: "Казгидромет" дал прогноз на ноябрь-2026
Ранее синоптики рассказали, что 3, 4 и 5 ноября 2026 года в Казахстане ожидаются сильные снегопады и похолодание.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript