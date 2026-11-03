Дожди, туман и +1°С надвигаются на Алматы, а что ждет Астану и Шымкент, – обновленный прогноз на 4-6 ноября

В ближайшие три дня в Астане ожидаются небольшие дожди и ночные заморозки до -5°С. В Алматы тоже будет дождливо и туманно, а температура воздуха ночью опустится до +1°С. Также дожди и туман ожидаются и в Шымкенте, но там воздух днем прогреется до +23°С, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе погоды на 4, 5 и 6 ноября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

4 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°С , днем +5...+7°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха , днем +5...+7°С. 5 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, ночью 3-8, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°С , днем +7...+9°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, ночью 3-8, днем 5-10 м/с. Температура воздуха , днем +7...+9°С. 6 ноября: переменная облачность, во второй половине дня небольшие дожди. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +9...+11°С.

Прогноз погоды по Алматы

4 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +16...+18°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +16...+18°С. 5 ноября: переменная облачность, днем временами дожди . Ветер северо-восточный, восточный, 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +12...+14°С.

переменная облачность, днем . Ветер северо-восточный, восточный, 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +12...+14°С. 6 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью временами туман. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +14...+16°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

4 ноября: переменная облачность, днем дожди . Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +18...+20°С.

переменная облачность, днем . Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +18...+20°С. 5 ноября: переменная облачность, ночью дожди . Ночью и утром туман . Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +16...+18°С.

переменная облачность, ночью . Ночью и утром . Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +16...+18°С. 6 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +21...+23°С.

Ранее синоптики рассказали, что 3, 4 и 5 ноября 2026 года в Казахстане ожидаются сильные снегопады и похолодание.